Si un produit réussit massivement et devient un grand générateur de revenus et de profits, on s’attend à ce qu’il explose jusqu’à ce que les indicateurs montrent que le bon moment est terminé et que les choses se détériorent. Si vous êtes de cette industrie qui condamne l’existence de la FIFA et de son modèle de livraison annuel, ainsi que ses microtransactions, vous pourriez être encore plus enragé lorsque vous savez que la franchise mettra en œuvre une stratégie pour réussir dans le secteur mobile.

Lors de la présentation du rapport financier d’Electronic Arts, Andrew Wilson, PDG de la société, a révélé que les plans de la FIFA ne se limiteraient plus aux consoles et aux PC, ainsi qu’à leurs composants en ligne respectifs, car ils chercheront désormais à ce que la franchise ait succès sur les appareils mobiles. Selon le manager, la société travaille sur 6 jeux mobiles FIFA qui aborderont de nouveaux genres et tenteront de conquérir de nouveaux marchés.

Selon Wilson, la volonté renouvelée d’EA d’amener FIFA sur mobile avec une stratégie ambitieuse découle du retour de Jeff Karp, qui a quitté l’entreprise en 2011 et a triomphé à Zynga et Big Fish Games, il a donc suffisamment d’expérience dans Le secteur.

Jusqu’à présent, EA a FIFA Mobile, un jeu qui a également tenté sa chance sur les marchés asiatiques, finalement le plus important et avec le plus grand nombre d’utilisateurs au monde. Cependant, tout indique que la présence de la franchise de simulateurs de football la plus réussie changera considérablement dans le secteur des jeux mobiles.

