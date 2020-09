Le géant américain de l’édition Electronic Arts a annoncé qu’il allait renommer son application Origin PC.

S’adressant à GamesIndustry.biz, le vice-président directeur de la croissance stratégique de la société, Mike Blank, a déclaré que ce logiciel allait être renommé simplement comme l’application EA. Cela recevra également une refonte visuelle et le rendra plus simple.

Cela vient après que la société a renommé ses services d’abonnement Origin Access et EA Access sur PC et console respectivement pour simplement EA Play. L’offre à volonté est également arrivée sur Steam à la fin du mois d’août.

«Cela a été un long voyage pour EA à cet égard pour savoir où nos jeux apparaissent et où ils ne le sont pas», a déclaré Blank.

« L’une des choses que nous apprécions est la démocratisation du jeu, à savoir: comment permettre à plus de gens de jouer? Et comment leur faciliter la tâche? Et en apportant nos jeux sur Steam, c’est exactement ce que nous faisons Donc, que nous y soyons par le passé ou non, je regarde vers l’avenir. Et ce que je pense aujourd’hui, c’est que nous sommes plus forts et en meilleure santé. Et je pense que nous répondons plus efficacement aux besoins de nos joueurs que jamais. ont, et Steam fait partie de ce voyage. «

La semaine dernière, Microsoft a révélé qu’EA Play serait inclus dans son service d’abonnement Xbox Game Pass.











