Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques jours, la superstar du football Zlatan Ibrahimović a donné quelque chose à dire après avoir assuré que son visage et son nom étaient utilisés sans sa permission pour gagner de l’argent avec FIFA 21. Electronic Arts n’en avait pas parlé, mais aujourd’hui il l’a fait et a révélé pourquoi l’attaquant de l’AC Milan peut apparaître dans le match.

Après que les commentaires de Zlatan Ibrahimović aient attiré l’attention, Electronic Arts a décidé de préciser qu’elle était autorisée à présenter la comparution d’Ibrahimović à FIFA 21. Eurogamer a contacté Electronic Arts et la société a répondu que pour obtenir les droits des joueurs et les amener à chaque tranche des accords de la FIFA sont effectués avec plusieurs ligues, équipes et plus d’organisations.

En effet, l’un de ces partenaires est la FIFPRO, l’organisation qui agit en tant que représentant des footballeurs professionnels, et qui est chargée de gérer les accords au profit des joueurs.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ibrahimović a offert la PlayStation 5 à ses collègues de l’AC Milan.

Electronic Arts a le droit d’amener Ibrahimović à FIFA 21

C’est normal dans les jeux sportifs, car il y a de nombreux athlètes dont les droits sont obtenus par des accords, ainsi que les droits de pouvoir représenter les emblèmes des clubs, leurs uniformes et même les stades. Selon les informations d’Eurogamer, Electronic Arts obtient les droits d’utilisation de l’image des footballeurs via FIFPRO, tout comme Konami pour eFootball PES, tandis que les équipes et les ligues sont négociées séparément.

«EA Sports FIFA est le premier jeu vidéo de football au monde et pour créer une expérience authentique année après année, nous travaillons avec de nombreuses ligues, équipes et talents individuels pour garantir les droits de ressemblance des joueurs que nous incluons dans notre jeu. L’une d’elles est une relation de longue date avec le représentant mondial des joueurs de football professionnels, FIFPRO, qui s’associe à de nombreux licenciés pour négocier des accords qui profitent aux joueurs et à leurs syndicats », lit-on dans le communiqué envoyé par Electronic Arts à Eurogamer. .

Nous vous rappelons qu’au milieu de l’année, nous vous avons informé que Konami avait perdu la licence de l’AC Milan, l’équipe dans laquelle Ibrahimović joue actuellement, et peu de temps après, on a appris qu’Electronic Arts l’avait obtenu, afin qu’il puisse utiliser l’équipe dans FIFA 21.

Ainsi, les réponses qu’Ibrahimović cherche sont du domaine du FIFPRO, entité dont il ne sait pas s’il fait partie, cependant, contrairement à Electronic Arts, il n’en a pas parlé.

Que pensez-vous de cette situation? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de FIFA 21, nous vous informons qu’Electronic Arts a détaillé aujourd’hui les nouveautés qui arriveront avec la version nouvelle génération du jeu. Il a également expliqué pourquoi ces ajouts ne seront pas disponibles sur PC.

FIFA 21 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch (Legacy Edition). Les éditions de nouvelle génération arriveront début décembre et vous pouvez les obtenir sans frais supplémentaires si vous avez les versions de la génération actuelle et une PlayStation 5 ou une Xbox Series X | S. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source