La société affirme que d’autres accords permettent l’inclusion de leurs visages dans le jeu vidéo de football.

Par Marcos Yasif / Mis à jour le 25 novembre 2020, 15:0943 commentaires Image: AC Milan.

Il y a quelques jours, la plainte de Zlatan Ibrahimovic concernant l’utilisation de son visage dans FIFA 21 a fait la une des journaux, assurant à l’attaquant milanais qu’il n’en avait pas donné l’autorisation et que la FIFPro, une organisation internationale de footballeurs, n’était pas affiliée. A cette indignation s’ajouta peu de temps après Gareth Bale s’assurer qu’il enquêterait sur l’affaire. Maintenant EA Sports Il a répondu par une déclaration assurant qu’ils ont tout en ordre avec les deux joueurs, bien que l’affaire semble durer longtemps.

Nous avons des accords avec Milan et la Premier LeagueEA SportsEn ce sens, la société américaine de jeux vidéo déclare ne pas avoir seulement des accords avec la FIFPro précitée. Ce sont les affaires Ibrahimovic et Bale. “Pour être extrêmement clair, nous avons tous les droits contractuels pour inclure l’apparence de tous les joueurs actuellement inclus dans le jeu vidéo. FIFA est le premier jeu vidéo de football au monde, et pour créer l’expérience la plus authentique possible, chaque année, nous travaillons avec de nombreuses ligues, équipes et talents individuels pour garantir les droits des joueurs que nous incluons », a commencé par expliquer le développeur.« Dans les cas évoqués, nos droits à l’apparence des joueurs sont obtenus grâce à un accord avec l’AC Milan et un partenariat exclusif à long terme avec le La Premier League, qui comprend tous les joueurs de Tottenham Hotspur », conclut EA.

L’explication ne semble pas avoir convaincu Mino Raiola, l’un des joueurs les plus influents du monde du football et représentant d’Ibrahimovic. “La FIFPro et l’AC Milan n’ont pas de droits de joueurs individuels”Il a déclaré via son compte Twitter après avoir entendu les propos d’Electronic Arts. Du Corriere della Sera, ils se souviennent que ce n’est pas la première fois qu’un joueur a des problèmes avec EA Sports pour ce problème, Oliver Khan a déjà dénoncé la société pour FIFA 2002 en obtenant une décision positive des tribunaux allemands. Il y a quelques années, le Le différend de Maradona avec Konami qui s’est terminée par un accord entre les deux parties.

Au-delà de cela, EA Sports est désormais préoccupé par le lancement de FIFA 21 sur PS5 et Xbox Series X le 4 décembre prochain. De 3DJuegos nous avons eu l’occasion d’observer certaines de ses améliorations jouables et graphiques, si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter nos dernières impressions avec la nouvelle génération FIFA 21.

