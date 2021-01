Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/01/2021 10h11

Comme vous le savez peut-être, il a été révélé aujourd’hui qu’Ubisoft Massive serait en charge de la création d’un nouveau jeu Star Wars, mettant ainsi fin à la presque décennie de licence exclusive avec EA. Bien que beaucoup puissent signaler le mécontentement de Disney quant à la façon dont cette société a géré la propriété, il semble que ce ne soit pas le cas, et EA a enfin publié une réponse à l’annonce récente de cet univers lointain, très lointain.

Par une déclaration officielle, EA a déclaré être fier des jeux créés dans le cadre de la relation exclusive avec Lucasfilm. Voici ce qui a été dit:

«Nous sommes fiers de notre collaboration de longue date avec Lucasfilm Games, qui se poursuivra pendant des années. Nos équipes talentueuses ont créé certains des jeux les plus réussis de l’histoire de la franchise Star Wars, notamment Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars: Battlefront, Star Wars: Galaxy of Heroes et Star Wars: Squadrons. Nous adorons Star Wars et sommes impatients de créer des expériences plus excitantes pour les joueurs. »