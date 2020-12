La crise sanitaire causée par le coronavirus a grandement affecté le développement du jeu.

Il y a quelques années, le distributeur Chucklefish et l’étude chinoise Pixpil a annoncé l’existence d’Eastward, un indie avec un style pixel art très soigné, qui a des influences de jeux comme The Legend of Zelda, malgré un cadre assez différent. est action-rpg Il était prévu de sortir en 2020, mais ces derniers mois, il n’y a eu que silence, jusqu’à présent.

Pixpil travaille sur le dernier chapitre d’Eastward et ajuste quelques détails.Chucklefish a partagé nouvelle information sur le développement d’Eastward dans un article sur sa page et a confirmé que finalement le jeu n’arrivera pas en 2020. Bien qu’il n’y ait pas de date, tout pointe que le titre sortira en 2021, mais nous serons attentifs. Selon le distributeur, le coronavirus a affecté assez au studio situé à Shanghai, qui est en fait venu à perdre accès à votre serveur pendant les différents confinements. Les travailleurs ne pouvaient pas ni accès au bureau en raison des restrictions.

Pourtant, Pixpil “travaille sur le chapitre final de l’Est, resserrant certaines questions et se livrant à des batailles de boss, “il devrait donc être prêt en principe dans quelques mois. Chucklefish a reconnu avoir été très silencieux et a annoncé que augmentera “la communication sur le jeu à l’approche du lancement; Il y a certainement beaucoup à dire! “

Pour célébrer La nouvelle nouvelle et pour commencer cette nouvelle étape d’information, Pixpil a partagé une nouvelle bande-annonce qu’il a montrée lors d’un événement japonais et a donné plus d’informations sur le jeu. La chose la plus intéressante est que nous visiterons différents endroits, villes et villages, et nous pourrons voyager entre les lieux train, quelque chose que nous supposons sera comme une sorte de voyage rapide.

Il est intéressant de noter que cuisine Ce sera une partie importante du titre et nous pourrons probablement bénéficier de différentes augmentations de statistiques, bien que cela ne soit pas confirmé. Comme dernière curiosité, il y aura une machine d’arcade dans laquelle nous pourrons jouer au jeu préféré du protagoniste, un JRPG de collecte de monstres. Nous verrons quand nous en saurons plus sur le jeu, mais pourrait-il être dans l’Indie World récemment annoncé?

