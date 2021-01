Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 18/01/2021 20h09

Depuis son lancement, il est quasiment impossible d’obtenir un PS5 dans les magasins officiels, les utilisateurs se tournent donc vers le marché gris, où les revendeurs vendent ces consoles à un prix beaucoup plus élevé que celui suggéré. Cependant, il existe d’autres profiteurs qui ne vendent les boîtes que pour des milliers de dollars.

Dans eBay On peut trouver une grande variété de publications qui proposent la boîte du PS5 pour un prix supérieur à mille dollars. Bien que l’article précise qu’il ne s’agit que de la boîte, plus d’un utilisateur est déjà tombé dans le piège et avant cela, eBay a décidé de suspendre tous ces vendeurs.

Par une déclaration, eBay ont confirmé qu’ils prennent déjà des mesures contre tous ces utilisateurs:

«Nous avons pris des mesures pour supprimer les articles frauduleux de notre magasin. Dans tout achat, mais surtout pour les articles coûteux ou très demandés, nous recommandons une extrême prudence et lisez la description complète du produit. eBay s’engage à offrir une expérience d’achat sûre; notre protection comprend les derniers outils pour surveiller les produits sur le site et des systèmes robustes pour protéger et vérifier les nouveaux membres. “

Apparemment, toutes les transactions sur ces types d’articles ont été temporairement suspendues pour eBayEn d’autres termes, tous les acheteurs ont toujours leur argent en plus d’avoir reçu un message de la plateforme dans lequel ils sont avertis qu’ils paient des milliers de dollars pour une simple box.

Via: VGC

Rockstar brevète un nouveau type de technologie pour GTA VI

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.