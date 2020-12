Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après s’être vanté de l’achat de 1000 unités Xbox Series X ce week-end, un groupe de spéculateurs et de revendeurs a vu leurs intentions frustrées après que le magasin où l’opération a été effectuée a annoncé que toutes ses préventes de nouvelles consoles seraient annulées. un fait qui a été célébré par la communauté, bien qu’il ait également eu un impact négatif sur ceux qui voulaient une console pour jouer.

Les revendeurs de console ne s’en sont pas tirés cette fois

Ce week-end, le groupe de revendeurs CrepChiefNotify, qui affirmait ces derniers jours avoir plus de 3000 unités de PS5 en possession de ses membres, a rapporté qu’après une période de pré-vente ouverte par le magasin Very, ils ont obtenu 1000 unités de Xbox Series X. Malheureusement pour eux, qui avaient prévu de faire beaucoup avec ces consoles dès leur expédition, le magasin a annulé les préventes et a souligné que tout cela était une erreur.

Selon les informations, un représentant de la chaîne Very a informé Sky News il y a quelques instants que les préventes qui avaient été activées hier, dimanche 29 novembre, avaient été annulées: “à la suite d’une erreur technique, certaines personnes ont pu commander des consoles PS5 et Xbox Series X pendant une courte période dimanche. Cependant, ces articles ne sont pas à vendre et les clients concernés ont été avisés que les commandes ont été annulées. Nous nous excusons pour la confusion causée. “

La bonne nouvelle est que cette annulation signifie que la 1000 Xbox Series X dont le groupe CrepChiefNotify se vantait ne sera pas entre leurs mains, du moins pas pour le moment. La mauvaise nouvelle est que les demandes de joueurs à la recherche d’une Xbox Series X pour jouer ont également été annulées.

Bien que cela puisse être considéré comme un acte de justice ironique, voire une décision prise par le magasin après avoir été impliqué dans le scandale, la vérité est que des groupes comme CrepChiefNotify, sont devenus un problème pour le secteur de la console en ce moment car Le battage médiatique généré par la PS5 et la Xbox Series X | S a attiré l’attention des revendeurs, qui ont lancé leurs outils pour essayer d’obtenir le plus de consoles en prévente afin de les proposer à deux fois ou plus leur prix d’origine dans les canaux de vente en L’Internet.

Récemment, Phil Spencer, directeur de la Xbox, a reconnu qu’il y avait de la gêne due à ce type de situation et à la pénurie de Xbox Series X, puisque l’objectif de Microsoft est qu’il y ait toujours des consoles disponibles pour les joueurs, cependant, entre la pandémie et le présence de revendeurs, cela n’a pas été possible.

Quelle solution proposeriez-vous pour faire face aux problèmes causés par les revendeurs de jeux?

Dites-nous dans les commentaires et restez avec nous à LEVEL UP.

La source