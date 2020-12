Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La classification de Cyberpunk 2077 en tant que jeu pour adultes n’est ni un ornement, ni une suggestion, car le nouveau jeu CD Projekt RED a un contenu qui pourrait nuire aux susceptibilités et générer la controverse. Bien que pour les joueurs, des éléments tels que la physique ou la définition de la taille des organes génitaux puissent être quelque peu amusants, tout le monde ne le connaît pas et un streamer l’a appris à ses dépens parce que sa mère a vu sa session de jeu au pire moment possible.

Quelques jours après le lancement de Cyberpunk 2077, l’attention des streamers s’est concentrée dessus et a immédiatement commencé à publier divers types de matériel et de sessions de jeu. Dans le cas du streamer Deji, son expérience initiale a été trouvée avec l’éditeur de personnage, qui propose une quantité impressionnante d’options et une attention aux détails, y compris la taille des organes génitaux. Eh bien, quand il est arrivé à cette section, Deji a été surpris par ce qui pouvait être fait en lui, malheureusement, alors qu’il inspectait les possibilités de son personnage, sa mère s’est arrêtée à sa station de jeu à ce moment précis.

De toute évidence, la femme s’est immédiatement plainte à Deji pour le contenu qu’il regardait et l’a même réprimandé pour avoir regardé du porno gay malgré les tentatives des streamers pour expliquer qu’il s’agissait de Cyberpunk 2077 et qu’il n’était rien de plus qu’un éditeur de personnage.

Bien que l’on savait déjà que Cyberpunk 2077 aurait du contenu pour adultes, il est inévitable que cela suscite une controverse. Hier encore, un membre de l’équipe de développement a annoncé qu’ils apporteraient des modifications pour que les jouets sexuels qui apparaissent dans Night City comme un butin, n’en fassent pas autant ou dans l’endroit le moins attendu car ils ne veulent pas que ce soit une distraction pour l’expérience de Jeu.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

