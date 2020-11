La vérité est que je ne sais pas comment commencer ce texte. Et pas parce que je n’ai rien à dire sur Yuppie Psycho: édition exécutive, qu’il y a assez à dire, mais parce que je ne devrais pas écrire ces lignes. Quiconque me connaît sait que je ne joue même pas avec le bâton Son Goku (ou Sun Wukong si vous êtes puristes) tout ce qui a à voir avec la peur, le sang ou le grotesque. Si j’ai peur j’ai encore du mal avec la brune géante de Super Mario 64 et les Redeads d’Ocarina of Time à cause de traumatismes d’enfance! Et pourtant je suis là, en train d’écrire le dernier de Décomposition baroque Sans vraiment savoir comment ou pourquoi un jeu qui devrait être l’un de ceux dont je fuis, a réussi à m’enchanter avec une curiosité que je n’aurais jamais pensé pouvoir atteindre l’horreur de survie.

Tu es né. Tes parents décident de t’appeler Brian. Depuis l’enfance, ils vous disent que nous sommes tous pareils. C’est en fait un mensonge. Votre famille n’a pas un bon statut social ou économique et vit donc en banlieue. Vous essayez de vous faire un trou en obtenant de bonnes notes parce que c’est ce qui rendra vos parents heureux. Vous n’excellez en rien, mais vous obtenez toujours votre diplôme comme vous le pouvez. D’un jour à l’autre Vous recevez une offre d’emploi de l’entreprise la plus prestigieuse au monde. La lettre dit qu’il s’agit d’une offre d’emploi pour un poste pour lequel vous n’êtes clairement pas qualifié. “C’est une blague?” C’est probablement le cas, mais cela vaut la peine de voir si c’est vrai.

Vous vous habillez dans votre plus beau costume prêt à aller à l’entretien d’embauche chez Sintracorp. Vous arrivez à la gare. Vous prenez un train rempli de gens en costume qui semblent aller sans vie à leur travail. Il fait chaud. Vous arrivez enfin à votre arrêt et entrez dans le bâtiment de la mégacorporation. L’attente est éternelle pendant qu’ils appellent les deux autres candidats. C’est enfin à votre tour et la porte de l’ascenseur s’ouvre. Le dixième étage? Selon l’affiche de la réception, c’est le bureau du directeur. Quand ça s’arrête, vous sortez. Tu es seul. Il n’y a personne. Juste un contrat avec votre nom et un graffiti macabre sur le mur du fond. Vous lisez le contrat pour savoir ce que vous allez signer. Vous vous perdez dans tant de verbiage juridique et juridique, mais le salaire et les avantages du poste sont trop bons pour ne pas signer. “Que dois-je faire dans cette position?” Juste un: “Tuez la sorcière”.

C’est à quel point le début de Yuppie Psycho: Executive Edition est direct et oppressant. Ce qui devait être un premier jour un peu mouvementé dans une nouvelle entreprise finit par être une chasse aux sorcières entre les mains de la personne probablement la moins apte à mener à bien la mission. Mais nous ne devons pas oublier que, bien que le concept de chasse aux sorcières / démons / Evil ™ soit très éculé, le fait de le faire dans un cadre actuel et dans quelque chose d’aussi banal qu’un immeuble de bureaux est quelque chose de particulier. Il y a des entreprises qui ont un environnement hostile pour différentes raisons, mais le dix usines composent le siège de Sintracorp il doit avoir un autre nom. Chaque étage dans lequel Brian se déplace grâce à l’ascenseur est plus “particulier” que le précédent, mais tous sont pleins de dangers, des travailleurs qui au mieux sont pratiquement des zombies qui ne vivent que pour effectuer leurs tâches et qui dans le pire des cas… eh bien c’est spoiler.

Heureusement pour trouver et exterminer la sorcière que nous avons l’aide de Sintra, un robot mystérieux qui nous donne des objectifs qui nous aident dans notre mission de se connecter à l’intranet de l’entreprise, un environnement virtuel qui est apparemment l’un des rares endroits sûrs du bâtiment. Quel genre d’objectifs? Eh bien, sans entrer dans trop de spoilers, le premier est de se procurer un livre qui se trouve dans les archives de l’entreprise. Mais bien sûr, il s’agit toujours d’une entreprise et pour obtenir le volume souhaité, nous devons remplir un formulaire de prêt avec les données du livre, qu’il faut évidemment découvrir. Et pour cela, nous devons prier, serrer les sphincters et lui donner du courage, car dans la plupart des situations Brian est seul et sans défense devant fuir et se cacher, essayant de retarder les affrontements contre les ennemis normaux et surtout les boss finaux. Avez-vous déjà pensé à quel point les imprimantes sont terrifiantes?

Les apparences sont trompeuses

Et je ne le dis pas simplement parce que rien ne semble ce que c’est dans Sintracorp. Il arrive un moment où, comme cela s’est produit à l’époque avec vos propres travailleurs, vous vous habituez à voir des choses étranges partout. D’accord, c’est un mensonge, ça n’arrive jamais et chaque pièce peut cacher une créature encore pire que dans la pièce précédente. Si je dis que rien n’est ce qu’il semble, c’est à cause de l’aspect graphique du jeu, ou plutôt des deux aspects graphiques du jeu. D’une part, nous avons un style pixel art pixel relativement simple et gras et de l’autre, nous avons des cinématiques avec une esthétique manganime extrêmement marqué. Et c’est précisément la différence entre les deux esthétiques qui fait que chacune se renseigne sur l’autre et Yuppie Psycho: Executive Edition est encore plus terrifiante. La simplicité du style visuel crée une atmosphère bien plus dérangeante qu’il n’y paraît à première vue, car notre cerveau finit d’imaginer tous ces détails que les pixels n’offrent pas et il ne faut pas un scientifique pour savoir que ce qui est imaginé ne fonctionne pas être gentil. Choisir un style d’anime super détaillé pour les gros plans dans les dialogues et les cinématiques de sa part contribue à transmettre cette peur et ce sentiment d’être au bord de la folie de Brian et de chacun de ses collègues.

Ce qui est clair dans les deux styles, c’est comment l’influence de Junji Ito et Shintaro Kago imprègne chaque seconde de l’œuvre et son atmosphère. Une atmosphère qui devient peu à peu un lieu beaucoup plus oppressant avec le passage des heures, la dégénérescence de l’entreprise et un gore qui, sans devenir super macabre, s’aggrave de plus en plus. Le monde du manga et de l’anime n’est pas le seul endroit où le travail boit: films, littérature, jeux vidéo et courts métrages d’horreur faits maison Ils se reflètent dans le monde fou du travail dans lequel Brian se trouve.

Mais s’il y a un autre pilier clé dans la construction de cette atmosphère de tension avec laquelle tout le jeu est vécu, que est le son. Sûrement je ne découvre rien à quiconque est plus impliqué dans le jeu, mais l’importance de tous les sons communs, les plus rares et ce qui est pire, l’absence de tout type de bruit génère une tension aussi délicieuse qu’exaspérante. Jouer à Yuppie Psycho avec des casques et ressentir comment, à un moment critique de tension, un murmure pénètre directement dans votre oreille est l’une des choses les plus désagréables que j’aie jamais vécues aux commandes d’une console.

Le dernier élément qui peut prêter à confusion est précisément le slogan de votre nom. À l’origine, le titre est sorti en avril 2019 pour Steam, mais il s’agit maintenant de Nintendo Switch en tant que Yuppie Psycho: édition exécutive et je sais a élargi le jeu avec un DLC qui ajoute de nouvelles zones, des combats de boss, des scènes entrecoupées de l’ancien contenu et un itinéraire complètement alternatif qui ajoute trois fins aux trois qui avaient déjà le jeu original, ce qui en vaut la peine de revenir à Yuppie Psycho: Executive Edition même si vous avez déjà joué au titre original si vous n’avez pas suffisamment souffert dans le premier match.

Yuppie Psycho: Executive Edition – L’environnement de travail est trop sommaire pour refuser un emploi

Il y a plusieurs choses que Yuppie Psycho: Executive Edition m’a fait comprendre. Pour commencer, quelque chose d’apparemment si simple peut être aussi effrayant que des jeux ou des films beaucoup plus réalistes visuellement. La deuxième chose est liée au premier et est que dans le cas hypothétique où le travail de Baroque Decay avait le budget et l’apparence des jeux AAA du genre, je suis sûr que beaucoup de gens arrêteraient de commander un nouveau Silent Hill et y feraient attention. en savoir plus sur Yuppie Psycho. Et le troisième est que je réaffirme que ceux d’entre vous qui aiment les jeux d’horreur sont fous et que vous méritez toutes les crises cardiaques qu’ils vous donnent en jouant.

Nous avons analysé Yuppie Psycho: Executive Edition grâce à un code numérique fourni par Another Indie. Version analysée: 2.0.48

J’espère qu’ils ne m’engagent PAS dans cette entreprise

Avec le peu que j’aime le genre survival horror, il a le nez que Yuppie Psycho m’a fait souffrir autant qu’il m’a accroché pour son intrigue, sa proposition et son monde fou. Et cela en dit long dans mon cas.

AVANTAGES

L’originalité du décor et de l’intrigue

Si le jeu original était déjà rejouable avec trois fins, cette édition exécutive multiplie cette rejouabilité par deux

Obtenez ces fournitures de bureau effrayantes …

LES INCONVÉNIENTS

… maintenant je ne peux pas dormir paisiblement avec mon imprimante à côté de moi

Le style visuel peut être un énorme obstacle à l’entrée

Prendre l’une des fins nécessite des exigences quelque peu élaborées

