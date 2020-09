La capacité créative peut être trouvée partout dans le monde, et dans le monde des jeux vidéo, il est bien évident qu’au fil du temps quelques joyaux sont apparus très près d’ici et pas seulement au Japon ou aux États-Unis. Ce sont quelques exemples comme Gris, Rime, Blasphemous, ou même de grands connus comme les plus récents épisodes de Castlevania ou Metroid; il est maintenant temps de prouver une fois de plus leur valeur au studio indépendant de Barcelone Troglobytes Games avec leur prochain travail après le jeu de tir à double bâton roguelite Hyper Parasite, le premier qui prévoit de visiter l’eShop de la console hybride, Destin aveugle: Edo no Yami. Ce nouveau titre est une aventure qui combine plateformes, style battez-les et hack n ‘slash -c’est-à-dire de ceux qui consistent à liquider tout ce qui est mis en avant sur la base de puissantes combinaisons d’attaques- qui nous emmène dans une ère futuriste connue sous le nom de nouvelle ère Edo, inspirée des ninjas japonais originaux et des créatures masquées fantastiques du folklore japonais, mais revisité sous la perspective d’un futur sombre et mécanisé peuplé d’énormes êtres mécaniques des plus agressifs.

À cette occasion, nous jouons le cyber-guerrier ninja aveugle nommé Yami, qui est sous le commandement de l’organisation connue sous le nom de Shogunat, étant notre tâche de protéger les civils et de traduire les méchants en justice, en se soumettant aux horribles abominations robotiques qu’ils mettent mettant en danger la paix de tous avec l’aide de notre katana tranchant et d’un puissant canon à énergie qui nous permettra d’effectuer les combinaisons d’attaques les plus dévastatrices, nous aidant également avec les sons, les ondes vibratoires et les émissions de chaleur, car pour quelque chose nous avons le reste des sens de le plus développé. Comme nous l’avons dit, ce titre est toujours en phase de développement, son lancement est prévu pour l’année prochaine. 2021, cependant, il y a une chance de le voir en mouvement pendant PAX Online 2020, la version virtuelle du célèbre salon du jeu vidéo indépendant qui se tient ces jours-ci, du 12 au 21 septembre.

Blind Fate: Bande-annonce de présentation d’Edo no Yami (Nintendo Switch)

