L’une des nouvelles fonctions du système d’exploitation PS5 nous permettra de savoir combien d’heures nous avons joué à chaque titre.

Très récemment, l’interdiction a été ouverte avec l’analyse de PlayStation 5, ce qui nous permet de raconter les détails les plus curieux de la console Sony nouvelle génération après l’avoir testé minutieusement pendant plusieurs jours. Dans le rapport que nous avons créé pour l’occasion, nous vous parlons de nombreux aspects de la PS5, mais il y en a aussi d’autres qui méritent une mention spéciale.

La PS5 nous dira les heures auxquelles nous avons joué à ses jeux, et celles de la PS4Désormais, l’interface utilisateur PS5 propose une page de profil utilisateur plus détaillée, avec un suivi plus précis du temps passé dans chaque jeu. Comme ils font des systèmes comme Commutateur Nintendo, la console nous indiquera combien d’heures nous avons utilisé chacun des jeux, avec une estimation précise. Nous vous dirons dans la vidéo que vous pouvez voir sur ces lignes.

Le plus drôle, c’est que non seulement il garde une trace des jeux PS5, mais aussi Il nous dira également les heures que nous avons mises sur les titres PS4, en ayant le même compte enregistré dans les deux systèmes. De cette façon, nous pouvons vérifier rapidement et avec précision les aventures sur lesquelles nous avons passé le plus d’heures ces dernières années; ainsi que de suivre les progrès des jeux PS5, grâce à un nouveau design qui montre également les trophées plus clairement, en soulignant si nous avons un Platinum.

Il reste peu de chose pour PS5 arrive dans les magasins. Il se déroulera le 12 novembre dans des territoires comme les États-Unis ou le Mexique et le 19 novembre dans le reste du monde, y compris en Espagne. De plus, nous avons également publié aujourd’hui notre analyse de Spider-Man Miles Morales, l’une des œuvres les plus attendues des jeux de lancement PS5.

Plus d’informations sur: PS5, jeux, PlayStation et compatibilité descendante.

