Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRE

31.08.2020 12h01

Une pièce C’est l’un des anime les plus populaires au monde. Depuis sa première publication en 1997, le public a été tenu au courant de toutes les aventures de Luffy et du reste de son équipage. Cependant, comme tout dans la vie, à un moment donné, l’histoire doit se terminer. Bien qu’il soit encore temps que cela se produise, Eiichiro Oda, auteur de cet ouvrage, a finalement fixé une date limite pour One Piece.

Dans une récente interview sur une émission japonaise, Oda a avoué que la fin de One Piece aura lieu dans quatre ou cinq ans et que le résultat sera assez intéressant. Cependant, pour le moment, il n’a pas révélé plus d’informations à ce sujet.

Depuis plus de 20 ans, One Piece est une bannière du magazine Shonen Jump, et penser que d’ici 2025 ce travail ne fera plus partie du catalogue disponible est une idée étrange à comprendre dès maintenant. Cependant, étant donné que l’anime a commencé en 1999 et n’a pas encore rattrapé le matériel manga, nous sommes sûrs d’avoir plus d’aventures de pirates pendant très, très longtemps.

Via: Kotaku

Le PDG d’Epic Games s’en prend à Apple

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.