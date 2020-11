Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/11/2020 10h31

Alors que Hyrule Warriors: Age of Calamity est une préquelle du bien-aimé Breath of the Wild, on pourrait penser que Nintendo a donné à Koei Tecmo une longue liste de restrictions lors du développement du spin-off. Cependant, Il semblerait qu’Eiji Aonuma, producteur de The Legend of Zelda, ait offert une grande liberté à l’équipe.

Dans une récente interview avec Famitsu, Aonuma a parlé un peu plus du processus créatif d’Age of Calamity, et Il a mentionné qu’il faisait confiance à Koei Tecmo après avoir vu ce qu’ils ont fait aux guerriers Hyrule d’origine.. Voici ce qu’il a commenté:

«La mesure dans laquelle l’équipe d’Hyrule Warriors comprend The Legend of Zelda m’a donné la certitude de pouvoir créer un jeu aussi fort que les premiers Hyrule Warriors. Je n’ai donc pas eu à leur demander de faire quoi que ce soit d’une manière spécifique. Et encore une fois, j’ai été impressionné par le résultat. “

D’autre part, Ryouta Matsushita, réalisateur d’Age of Calamity, a fait remarquer qu’il n’y avait qu’une seule règle à suivre:

«Le seul principe de base qu’ils nous ont demandé était de donner aux joueurs une nouvelle expérience avec ce jeu qu’ils ne pouvaient trouver nulle part ailleurs. Nous étions heureux qu’ils nous aient dit cela, mais je pense que cela nous a également rendus tendus. Avec une signature d’approbation aussi forte derrière nous, nous avons fait de notre mieux pour créer une nouvelle expérience Musou pour les fans de Zelda, ce qui n’est possible que dans Hyrule Warriors: Age of Calamity. “

Hyrule Warriors: Age of Calamity est maintenant disponible sur Nintendo Switch. Sur les questions connexes, il n’est pas prévu de créer un autre Hyrule Warriors pour le moment. De même, vous pouvez voir ici notre gameplay de ce titre.

Via: Nintendo tout.

