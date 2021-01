Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

BOOYAH! le service de streaming pour la diffusion de jeux vidéo veut bien démarrer 2021. C’est pourquoi il a préparé de nombreux événements pour toute sa communauté, y compris des prix, des surprises et plus encore. L’un d’entre eux sera un tournoi Free Fire qui présentera la narration d’un commentateur de football mexicain emblématique.

Par une déclaration, BOOYAH! a confirmé que le tournoi One Punch Man Super Fight sera bientôt organisé. Il s’agira d’un événement compétitif de Free Fire où les adversaires auront des batailles de style anime 1v1.

Ce qui a beaucoup attiré l’attention, c’est que Garena assure qu’elle sera racontée par El Perro Bermúdez. Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est le surnom sous lequel est connu Enrique Bermúdez de la Serna, l’un des commentateurs les plus emblématiques de l’histoire du sport télévisé au Mexique.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Qu’est-ce qu’un Sneakerhead et pourquoi Reebok x Tom & Jerry pourrait-il en fabriquer un pour vous?

Il est à noter que ce tournoi aura plusieurs prix que les spectateurs pourront gagner. C’est pourquoi nous vous invitons à rester à l’affût du moment où Garena partagera plus de détails sur cet événement.

«Bientôt, nous aurons le One Punch Man Super Fight Tournament où les adversaires affronteront un style très anime 1vs1 avec l’avantage d’avoir l’incroyable narration d’El Perro Bermúdez. Les participants et les spectateurs auront l’opportunité de gagner divers prix, alors restez à l’écoute pour l’annonce officielle et tous les détails de ce tournoi », a annoncé Garena.

Vous pouvez gagner un Switch Lite avec BOOYAH!

Ça te parait peu? Alors vous devriez savoir que BOOYAH! a d’autres surprises. L’un d’eux vous permettra de gagner une Nintendo Switch Lite afin que vous puissiez profiter de superbes exclusivités Nintendo.

Ce qui se passe, c’est que ce week-end aura lieu différentes émissions de Among Us et Grand Theft Auto. Des stars de l’internet telles que Dama G, Lonrot et Curious Jorge y participeront, qui profiteront des matchs à partir de 19h00, heure de Mexico, les 15, 16 et 17 janvier.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei

La chose intéressante est que chacun des jours de diffusion recevra une Nintendo Switch Lite. Il y aura donc 3 gagnants qui pourront gagner la console rien qu’en regardant les émissions. Nous vous recommandons donc de rester à l’écoute, car vous pourriez être le gagnant.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous excité pour ce que BOOYAH! vous préparez-vous pour 2021?

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à BOOYAH!.