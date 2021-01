Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La scène hispanophone YouTube et Twitch a débuté la semaine avec une controverse mettant en vedette El Rubius, un streamer espagnol populaire. Il s’avère que le créateur de contenu a pris la décision de quitter l’Espagne pour vivre en Andorre, un endroit qui est devenu une sorte de paradis fiscal pour les youtubeurs et les amateurs de streaamers. Cette mesure lui a valu plusieurs critiques.

Dans l’un de ses récents concerts de Rust, Rubius a avoué qu’il prévoyait de quitter l’Espagne avec son partenaire. C’est quelque chose qui a déjà «décidé» car il faut un changement.

Bien qu’il n’ait pas indiqué directement où se trouverait sa nouvelle maison, il a précisé qu’elle se trouverait dans un endroit «dans les montagnes» et «près de ses amis». Ces 2 éléments décrivent correctement Andorre, un petit pays européen entre l’Espagne et la France dans lequel résident déjà des streamers comme Willyrex et The Grefg.

Selon El Rubius, le fait qu’Andorre ait des obligations fiscales plus légères que l’Espagne est “un plus”, mais ce n’est pas la raison pour laquelle elle bouge. Selon lui, il le fait pour être proche de ses amis et parce qu’il croit qu’il est temps de changer.

“J’ai déjà besoin d’un changement, tu sais pourquoi? Ma mère est partie en Norvège avec ma sœur … ici … mes amis ont presque tous quitté Madrid et bien, Alexby tu sais déjà où elle va, comme ça Quoi (…) [Sobre el dinero] C’est un plus évidemment, mais tous mes amis sont là et évidemment aussi, qu’est-ce que je sais, que j’ai littéralement 10 ans de ma carrière sur YouTube, en payant ici, je veux dire … je sais qu’il y aura des gens qui me critiqueront, mais bon, les gens parlent souvent sans le savoir, tu sais? Et je sais que ça va arriver, mais je ne suis pas inquiet », ont dit le streamer.

Une décision qui s’est avérée controversée

Que El Rubius décide de quitter l’Espagne est une décision personnelle que beaucoup respectent. Cela dit, il y a ceux qui lui ont également reproché d’avoir pris cette mesure, car ils ne voient pas de bons yeux qu’ils quittent l’Espagne et ils doutent de leurs raisons de le faire.

Si vous recherchez le nom d’El Rubius dans les réseaux sociaux, vous verrez que plusieurs personnes critiquent sa décision. Ceci puisqu’ils considèrent que c’est un moyen d’éviter les responsabilités fiscales.

Youtuber el Rubius déménage également en Andorre pour payer moins d’impôts. Selon le magazine économique Business Insider, il a gagné plus de 4 millions d’euros en 2020. Ce doit être qu’avec 2 millions environ il n’a pas à vivre. Laissez-les partir s’ils le veulent, mais fermez la porte quand ils partent. – PabloMM (@pablom_m) 17 janvier 2021

Rubius gagne plus de 4 millions d’euros par an, dont il lui reste plus de la moitié, et je pense que des cours de mathématiques de base et d’économie domestique devraient être donnés aux youtubeurs car apparemment ils ne peuvent pas comprendre combien d’argent représente un million. d’euros – Agorer (@LatveriasDoom) 18 janvier 2021

“El Rubius” se rend également en Andorre avec ses millions. pic.twitter.com/WVBwlgIH7r – Lυcнσ Mαяχιαиσ ☭ (@MultaniLuis) 18 janvier 2021

Elrubius: Regardez comment je dépense 30k en cartes Pokémon et 2k en lootboxes au Genshin Elrubius aussi: Oh, quelle peur l’Etat, qui me fait payer des impôts, je vais en Andorre. – 🎮📖🎥 Marcos V Casal – ICHIBAN KA! ⚔️ (@ Kosack27) 18 janvier 2021

Le rubius: il a tellement d’argent qu’il fait une roulette avec ses amis pour voir à quoi il le dépense

Le rubius plus tard: est-ce qu’ils me facturent beaucoup d’impôts? – cerclage de quelque chose (@FlejeFos) 17 janvier 2021

Il est à noter que tous les streamers n’ont pas les mêmes intentions qu’El Rubius. Nous avons un exemple clair à Ibai, qui est depuis longtemps devenu viral en assurant qu’il préfère rester en Espagne et payer des impôts qui contribuent à quelque chose «au-delà du bien individuel».

«Si ce que j’ai dit est un mensonge, je serais déjà en Andorre. Je me fiche de ce qu’ils me prennent parce qu’ils continuent à vivre comme une putain de mère et il me semble normal qu’ils prennent beaucoup d’argent à ceux qui gagnent beaucoup d’argent.

Payer des impôts n’est pas une mauvaise chose. C’est un bien commun pour le pays et un acte de responsabilité. Dans le cas de commencer à gagner beaucoup d’argent (ce n’est pas le cas et peut-être ne le sera-t-il jamais) je paierai des impôts ici. Parce que je sens que mon argent contribue au-delà du bien individuel. Je sais que beaucoup de ceux qui critiquent ceux qui vont en Andorre, probablement 90 ou 95%, étant dans notre situation, vous partiriez parce que c’est un pays qui est à deux heures de route et que la différence d’argent est épouvantable », a déclaré Ibai.

Eh bien, nous ferions un peu mieux s’il y avait plus de gens comme Ibai Llanos dans ce pays. pic.twitter.com/CYMHLBAYQQ – Álvaro (@escorial_alvaro) 12 janvier 2021

Et pour vous, que pensez-vous de ce sujet? Pensez-vous qu’El Rubius fait la bonne chose? Dites le nous dans les commentaires.

