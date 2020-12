Malgré l’événement récent Les Game Awards C’était le plus révélateur pour le secteur du jeu vidéo, de nombreux joueurs ont raté un titre comme Elden Ring. Ce jeu de rôle a été annoncé à l’E3 2019 et c’est depuis lors que l’on ne connaît pas trop de détails à ce sujet à ce jour.

Bien que The Game Awards n’ait pas été le moment d’en savoir plus sur ce jeu développé par Du logicielDes rumeurs récentes indiquent que nous pourrons connaître le jeu très prochainement. À travers une vidéo GameBeat, Jeff Grubb a parlé de l’absence de Elder Ring pendant l’événement et a commenté des informations sur la façon dont le jeu serait pour le moment.

Comme le dit Jeff Grubb: “Ils travaillent évidemment sur ce jeu … ils ne l’ont pas montré ici, mais je pense qu’ils auraient probablement pu le faire s’ils le voulaient.” Il a également ajouté: «Voici une chose que j’ai entendu dire que je peux dire: soyez un peu plus patient, mais juste un peu plus. Cela ne veut pas dire des jours, et je ne pense pas que cela signifie des semaines, mais ne signifie pas des mois, des mois et des mois».

Alors que ce ce n’est pas une annonce officielle De Software, cela peut être un signe de la façon dont le jeu se déroule actuellement. Ce n’est pas la première fois que Jeff Grubb publie des informations de ce style qui sont finalement correctes, mais il faudra attendre que l’entreprise soit mentionnée pour pouvoir la corroborer.