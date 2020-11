Depuis sa présentation en 2019De nombreux joueurs attendaient le grand moment alors que l’Elden Ring confirmait enfin sa date de sortie. Malheureusement, depuis sa projection, nous n’avons eu aucun indice sur le titre, mais plutôt tous est resté complètement silencieux et l’arrivée de informations par Phil Spencer.

Bien sûr, une rumeur récente semble commencer à nous donner de petites miettes en soulignant la présence du jeu au gala des Game Awards. Un moment vraiment attendu par de nombreux joueurs désireux de connaître l’actualité de ce titre ambitieux et, surtout, l’actualité qu’il présentera avec l’aide de George RR Martin, écrivain de Game of Thrones.

Elden Ring | Du logiciel

De toute évidence il faut prendre en compte que, bien que le 11 décembre soit très proche, il faudra attendre encore un peu pour savoir s’il sera vrai que le décor sombre de ce titre spectaculaire arrivera enfin comme prévu. Bien sûr, ce n’est pas la première fois que cette source se trompe car, à son époque, elle a également assuré que le titre serait présenté lors d’un événement Xbox en début d’année, ce qui n’a finalement pas eu lieu.

Pourtant, nous serons attentifs et dans l’attente des grands changements à venir et, surtout, de la possibilité de voir enfin la date de sortie de ce jeu tant attendu. En attendant, nous vous rappelons qu’Elden Ring sera disponible sur PC et, soi-disant, également sur PS4 et Xbox One, bien que son lancement devrait actuellement être plus axé sur le nouvelle génération avec Xbox Series X et PlayStation 5.