Depuis quelques semaines, des rumeurs se font entendre sur l’éventuel projet que le studio FromSoftware pourrait avoir en main avec l’auteur de Game of Thrones. Par chance, la confirmation de ce travail ambitieux et prometteur ne s’est pas fait attendre, laissant ainsi la place aux joueurs d’avoir devant eux un nouveau titre plein de défis dont, malheureusement, on sait très peu.

Bien sûr, cela pourrait changer très bientôt ou, du moins, comme le souligne le journaliste Federico Fosseti, qui indique que le développement du jeu serait déjà terminé. Bien sûr, cela indique également que le titre, malgré une première prévue pour ce 2020, n’a pas pu arriver en raison de la situation avec la pandémie. Mais il souligne qu’il ne faudrait pas longtemps pour connaître une date de sortie.

Malheureusement, bien que les nouvelles puissent sembler plus que prometteuses, à ce jour, nous n’avons pas eu aucune confirmation de l’étude loin des éditeurs. Il faudra donc attendre que, enfin, le jeu trouve le moment idéal pour présenter une nouvelle bande-annonce avec une date de sortie ou simplement envoyer un message le confirmant.

Pendant ce temps, nous nous souvenons qu’Elden Ring est une proposition incroyable pleine de créatures magiques et dangereuses. Nous savons que vous aurez un monde imposant plein de défis, ce à quoi la société nous a habitué, notamment avec l’aide de George RR Martin. Bien sûr, pour le moment, nous devrons attendre de voir sa grande première sur PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X.