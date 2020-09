Par Dom Peppiatt,

The Elder Scrolls en ligne terminera son événement d’un an, Dark Heart of Skyrim, avec un nouveau DLC qui devrait débarquer dans le jeu en novembre.

Dans un livestream, Bethesda a annoncé que le nouveau DLC – simplement nommé Markarth – sera mis en ligne sur le serveur de test public du jeu demain (21 septembre) et arrivera sur toutes les plates-formes dans quelques mois.

Après son déploiement dans le PTS, Markarth sortira sur PC et Mac le 2 novembre, puis sur PS4 et Xbox One le 10 novembre.

«Les joueurs peuvent commencer la série de quêtes du Prologue de Markarth maintenant entièrement gratuitement!» Bethesda dit dans un message. «Ces quêtes emmèneront les joueurs dans une aventure qui mène directement au scénario principal du DLC Markarth et à la conclusion de l’histoire d’un an.

«Pour vous lancer, visitez simplement la Boutique à Couronnes du jeu et prenez le démarreur de quête. Quiconque possède le jeu de base ESO peut vivre cette nouvelle aventure gratuitement. »

Si vous avez un abonnement ESO Plus, vous pourrez jouer à l’ensemble de l’extension sans frais supplémentaires. Alternativement, le DLC peut être acheté dans la Boutique à Couronnes du jeu.

En plus du contenu entrant, l’événement The Lost Treasures of Skyrim a été annoncé. Trois niveaux de récompenses à collectionner (y compris de nouveaux produits cosmétiques, un animal de compagnie, une nouvelle maison et des invités) peuvent être gagnés en utilisant le système Antiquities pour trouver des trésors. Plus la communauté en trouve, plus les récompenses seront importantes!

Bethesda a également annoncé d’autres événements à venir pour le MMO. Ceux-ci inclus:

Trésors perdus de Skyrim (23 septembre-5 octobre)

Festival des sorcières (22 octobre-3 novembre)

Célébration sans faille (25 novembre-12 décembre)

Festival de la nouvelle vie (21 décembre-2 janvier 2021)

Il semble qu’il reste encore beaucoup de vie dans Elder Scrolls Online!

