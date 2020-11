Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Avec FIFA 21, Electronic Arts cédera la place à la prochaine génération de consoles qui vient de démarrer. La nouvelle puissance des machines Xbox et PlayStation permettra aux titres d’avoir plusieurs améliorations visuelles pour l’audio et le gameplay. La mauvaise nouvelle pour les joueurs sur PC est que si certains ont un système plus puissant que les consoles de nouvelle génération, ces améliorations ne seront pas disponibles sur la version PC et aujourd’hui, Electronic Arts a expliqué pourquoi ils ont pris cette décision.

La société a annoncé, parallèlement à la révélation du nouvel épisode sportif, que les améliorations de nouvelle génération ne seront disponibles que sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, de sorte que les joueurs sur PC devront se contenter d’une version identique en fonctionnalités à celles du PlayStation 4 et Xbox One.

A cette époque, EA Sports n’avait donné aucun commentaire à ce sujet, mais aujourd’hui, quand il a détaillé toutes les améliorations qui seront présentes dans la version de PlayStation 5 et Xbox Series X | S, des représentants de la société ont confirmé à Eurogamer qu’ils avaient pris cette décision avec afin de maintenir les exigences minimales du jeu PC à un niveau bas et “ouvrir les portes et être plus inclusif avec toutes les personnes qui veulent jouer à FIFA 21”.

EA Sports a sacrifié les améliorations pour que plus de joueurs puissent profiter de FIFA 21

Selon le producteur exécutif du jeu, Aaron McHardy, y compris les améliorations de nouvelle génération dans FIFA 21 pour PC auraient également augmenté les spécifications pour les utilisateurs dotés d’un équipement bas de gamme, de sorte que beaucoup ne pourraient pas jouer le titre également. ils ont mieux décidé de les jeter.

«Lorsque nous analysons la génération dans laquelle installer le jeu PC, nous examinons nos fans et les capacités dont ils disposent avec le matériel dont ils disposent. Et nous avons cette information sur la puissance du PC qui existe. Et quand on voit ça, pour lancer le jeu de 5ème génération [PlayStation 5, Xbox Series X|S], nos spécifications minimales auraient été à un point qui aurait laissé de nombreuses personnes incapables de jouer au jeu. Nous avons donc pris la décision de conserver la version PC du jeu dans la 4ème génération de la version FIFA », a déclaré McHardy.

Que pensez-vous de la réponse d’Electronic Arts? Auriez-vous aimé que les améliorations de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X | S aient également atteint le PC? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons qu’un autre titre qui ne recevra pas d’améliorations de nouvelle génération sur PC est Madden NFL 21, donc les joueurs qui souhaitent vivre une immersion supérieure grâce à divers détails visuels et auditifs et à l’actualité du gameplay devront y jouer sur PlayStation 5. o Xbox Series X | S.

FIFA 21 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (Legacy Edition) et PC. La version nouvelle génération du titre arrivera début décembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S et vous pourrez l’obtenir sans frais supplémentaires si vous possédez la version de dernière génération. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, nous vous invitons à consulter sa fiche ou à consulter notre revue écrite.

