La crise sanitaire oblige Frontier à prendre cette décision difficile de créer «un jeu incroyable» sur toutes les plateformes.

L’idée même d’explorer les mondes d’Elite Dangerous à pied pour y participer à des batailles passionnantes et à des missions d’exploration a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les fans de ce fantastique simulateur spatial, mais malheureusement, il faudra un peu plus de temps pour y faire face. aux nouveaux défis d’Elite Dangerous: Odyssey, plus encore si vous êtes un utilisateur de console.

Nous comprenons que pour beaucoup, ce retard inattendu peut être frustrant.«L’impact continu de la pandémie, y compris les nouveaux verrouillages pour 2021, ajoute des difficultés au développement et, finalement, prolonge les délais de livraison», rapporte l’équipe de Développements à la frontière; raison pour laquelle ils ont dû modifier leur feuille de route. “Nos projets pour la version PC ont été légèrement affectés, mais nos plans pour les versions console nécessiteront malheureusement une période plus longue pour leur développement”, ont-ils ajouté dans un communiqué officiel.

Les joueurs de PC ils devront attendre fin du printemps 2021 pour explorer les mondes d’Odyssey, pouvoir d’abord essayer le jeu dans un phase alpha qui sera disponible au printemps pour tous ceux qui préachètent l’extension. À ce stade, aucune date précise n’a été proposée. «Alors que nous avons traité de la version Elite Dangerous, nous adopterons une approche graduelle de la sortie de la version Alpha, en incorporant de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux systèmes au cours de cette phase de la version. Cela nous aidera à nous concentrer et à prendre en compte les commentaires de notre communauté lors de nos tests. du jeu vital dans les domaines clés du jeu », se sont-ils limités à en parler.

L’impact continu de la pandémie et les nouveaux verrouillages s’ajoutent aux difficultés de développement FrontièreVersion de consoles devra attendre jusqu’à automne 2021. “Nous comprenons que pour beaucoup, ce retard inattendu peut être frustrant. Une fois de plus, nous voulons nous nous excusons sincèrement avec notre communauté, en particulier avec les commandants des versions console “, se démarquent dans leur écriture.” Cependant, comme nous l’avons déjà mentionné, nous pensons qu’il est vital de veiller à ce que le contenu que nous publions sur consoles atteigne les plus hauts standards de qualité, et ce nécessite une prolongation du temps de développement. “

Lors des derniers The Game Awards, un nouveau trailer d’Elite Dangerous: Odyssey avec la musique de David Bowie a été présenté, montrant les principales nouveautés de cette extension de contenu tant attendue.

