Elle reçoit tellement d'argent de ses fans que le streamer Pokimane limite les dons

La streameuse pense qu’elle fait de l’argent bien au-dessus de ce qui est nécessaire.

Avec l’essor d’Internet et des nouvelles technologies, tout le monde peut transmettre de chez lui pour tous ses jeux de jeux vidéo. Vous savez déjà très bien que les youtubers ou streamers de jeux déplacent des millions d’euros par an et il y a beaucoup de monde gagner sa vie jouer à des jeux vidéo ou faire des vidéos à leur sujet. L’un des plus grands exemples est le streamer Pokimane.

Le streamer marocain est l’un des grands chiffres de Twitch, où il compte plus de 6 millions d’abonnés. Ses fans soutiennent son travail avec des dons réguliers, mais parfois ils donnent d’énormes sommes d’argent. Tel est le succès de Pokimane, qu’il a été “obligée” mettre un Limite de 5 dollars en dons, afin que les abonnés ne vous donnent pas plus d’argent.

“J’ai travaillé avec Streamlabs pour créer une limite de dons de 5 $ pour ma chaîne! Merci de m’avoir soutenu au point où quelque chose d’autre est inutile. Pour tous ceux qui ont été plus généreux: soutenez les chaînes, les associations caritatives et offrez-vous“La streamer a demandé à ses abonnés de soutenir d’autres chaînes ou de donner de l’argent à des œuvres caritatives.

Ce curieux mouvement peut aider d’autres personnes reçoivent un soutien. Il est vrai que de nombreux streamers ont soutenu des causes caritatives dans leurs streams et les joueurs peuvent être prêts à aider les personnes dans le besoin. Bien sûr, malgré le succès de Pokimane, il y a un mois, nous vous disions que la consommation de flux de jeux vidéo avait baissé.

