ARK, une franchise qui se déroule dans un environnement préhistorique avec quelques éléments de science-fiction, a été l’une de celles qui ont offert de belles surprises lors des Game Awards 2020 car lors de l’événement, nous avons non seulement appris ce qui sera son deuxième volet, ARK II, mais aussi a annoncé la réalisation d’une série animée qui cherchera à amener la propriété intellectuelle à de nouveaux niveaux. Pour cette nouvelle étape, Studio Wildcard s’est appuyé sur des acteurs hollywoodiens et elle vient d’être révélée à tous ceux qui feront partie de la série animée.

Après ARK: The Animated Series, une série produite par Lex + Otis et dirigée par Jay Oliva, a été révélée, le premier matériel promotionnel a commencé à circuler et il a été confirmé que de nombreux acteurs et actrices bien connus donneraient leur voix au projet jouant l’un des personnages qui apparaîtront dans cette histoire. En ce sens, la série animée mettra en vedette la participation de Vin Diesel lui-même, qui est également le protagoniste de ARK II, Russell Crowe, que vous connaissez sûrement grâce au film Gladiator et Elliot Page, un acteur connu il y a des années pour être le protagoniste de Juno, toujours comme Ellen Page.

De quoi parle ARK: The Animated Series?

Selon la description officielle, ce sera l’histoire de la série animée d’ARK qui sera présentée en première en 2022: “ARK: The Animated Series raconte l’histoire d’une mystérieuse terre primitive peuplée de dinosaures et d’autres créatures éteintes, où des gens du monde entier L’histoire humaine a augmenté. Lorsque la paléontologue australienne du XXIe siècle, Helena Walker, se réveille dans l’ARK après la tragédie, elle doit apprendre à survivre et trouver de nouveaux alliés, ou mourir à nouveau aux mains de seigneurs de guerre impitoyables, tout en essaie de découvrir la vraie nature de son nouveau monde étrange “.

