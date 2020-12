Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 est déjà en vente et, bien qu’il ait laissé de très bons résultats financiers pour CD Projekt RED, les débuts n’ont pas été excellents, car il est arrivé sur le marché avec de nombreux bugs et ses performances laissent à désirer dans les versions de console de base de dernière génération. . Cela a généré un grand nombre de mèmes qui ont inondé les réseaux sociaux et ce mouvement a récemment été rejoint par Elon Musk.

L’entrepreneur, fondateur de SpaceX et PDG de Tesla, Elon Musk, n’a pas été loin du sujet actuel pour le moment dans les jeux vidéo, Cyberpunk 2077. Musk connaît les problèmes du jeu et n’a pas manqué l’occasion de s’amuser avec les mèmes qui sont ont généré dans sa première.

Pour commencer, l’entrepreneur a partagé une image du message d’un utilisateur de Reddit commentant son expérience de déception après avoir joué à la version PlayStation 4 de Cyberpunk 2077. «J’ai pris une semaine de congé pour jouer à ce jeu et j’ai rapidement réalisé que ce n’est pas le jeu auquel je m’attendais tous les jours depuis 8 ans. Je me suis endormi en pleurant et je ne pouvais plus fonctionner. J’ai fini par pleurer à chaque fois que je pensais au jeu et je ne voulais pas toucher ma PS4. C’est censé être l’avenir du jeu et maintenant je ne sais pas à quoi m’attendre », lit-on dans un commentaire d’un utilisateur de reddit partagé par Elon Musk.

Elon Musk s’est moqué d’un curieux bug des organes génitaux de Cyberpunk 2077

Juste après, Musk a partagé une image de Michael Scott (personnage de The Office, joué par Steve Carrell) dans laquelle on le voit mettre sa main dans son pantalon et enfoncer son index dans la braguette, en référence claire à un bug. dans Cyberpunk 2077 qui a provoqué l’exposition des organes génitaux des personnages malgré le port d’un pantalon.

Un utilisateur a partagé une image dans laquelle on voit qu’il a reproduit le visage de Musk grâce au système de personnalisation du jeu, puis l’entrepreneur a répondu avec une autre image faisant référence à la personnalisation des organes génitaux.

Elon Musk a déjà joué à Cyberpunk 2077

Musk a non seulement parlé de Cyberpunk 2077 pour s’amuser un peu avec ses mèmes et ses bugs, mais il a également mentionné qu’il avait déjà joué à Cyberpunk 2077 après avoir été interrogé par un fan à ce sujet.

«Oui, brièvement. Ça a l’air génial. j’ai choisi [el camino] Nomad », donc le départ était un peu lent, mais il a pris de la vitesse rapidement. Il semble que presque tout le monde sur Steam jouait à Cyberpunk à un moment donné ce week-end », a commenté Musk.

Que pensez-vous des mèmes partagés par Musk? Avez-vous déjà joué à Cyberpunk 2077 en tant qu’homme d’affaires? Dites le nous dans les commentaires.

Blague à part, certains joueurs ne passent pas un moment très agréable avec Cyberpunk 2077, ils ont donc décidé de demander des remboursements sur consoles, mais apparemment certains ne l’ont pas reçu.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC et Google STADIA. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

