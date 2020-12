Les choses n’étaient pas comme attendues par CD Projekt Red et Cyberpunk 2077 ça tourne au cauchemar. Des bugs sans fin associés à des performances pitoyables sur PS4 et Xbox One ont conduit à avis des fans pendant les derniers jours. L’un d’eux est le même Elon Musk.

Le responsable de Tesla et SpaceX a répondu au compte Twitter Cyberpunk 2077 avec une image tirée de Reddit. Ça lit:

J’ai pris une semaine pour jouer et j’ai tout de suite réalisé que ce n’était pas le jeu auquel je pensais tous les jours depuis huit ans. Je me suis endormi en pleurant et je ne pouvais plus fonctionner. Je finis par pleurer à chaque fois que je pense au jeu et je ne peux même pas toucher ma PS4. C’est censé être l’avenir des jeux vidéo et maintenant je ne sais plus à quoi m’attendre.

Bien que le sentiment soit quelque peu exagéré, il représente la déception ressentie par de nombreux utilisateurs qui attendait avec impatience le match. Elon Musk est allé plus loin et est monté dans le train meme en envoyant un deuxième tweet avec des personnages de The Office faisant allusion au bug des pénis qui sautent hors de leurs vêtements dans Cyberpunk 2077.

Finalement, Elon Musk a donné ses premières impressions du jeu, qui semblent positifs et contrastent avec la clameur générale. On a demandé au patron de Tesla s’il avait joué à Cyberpunk 2077 et il a répondu que oui, dans sa version PC.

“Oui, brièvement. Ça a l’air plutôt bien. J’ai choisi Nomad, donc commencer était un peu lent, mais ça paye vite. Il semblait que presque tout le monde sur Steam jouait à Cyberpunk à un moment donné ce week-end!”

‘Cyberpunk 2077’ est le nouveau ‘Fallout 76’ et Elon Musk le sait

Malheureusement pour CD Projekt Red, les mèmes ont inondé les réseaux et c’est un exemple clair de la réalité du jeu. Il était clair que Cyberpunk 2077 n’était pas prêt pour la sortie et la société a encore donné son feu vert pour éviter un nouveau retard.

La société s’est levée et s’est excusée pour la performance sur PlayStation 4 et Xbox One, annonçant une série de mises à jour pour atténuer les problèmes dans les prochains mois. De plus, la société a proposé de rembourser leur argent à ceux qui le voulaient, ce que l’équipe de support Sony ne prend pas bien.

À mesure que les mises à jour arrivent, Cyberpunk 2077 restera dans les mémoires comme le nouveau Fallout 76, ou pire encore, un No Man’s Sky qui promettait une expérience impossible à réaliser sur le matériel actuel. Les pratiques mises en œuvre par l’entreprise avec les évaluations sont peut-être les plus discutables.

CD Projekt était au courant des problèmes de performances à l’avance et avait limité les copies de révision de la version PC. A cela s’ajoute une limitation qui empêchait l’enregistrement vidéo du jeu pour l’insérer dans les reportages vidéo.

Actuellement, le jeu maintient un 90 sur Metacritic, une note qui ne reflète pas le vrai sentiment des fans.

