Le biopic Elvis Presley du réalisateur de Great Gatsby, Baz Luhrmann, devrait reprendre la production peu de temps après son arrêt plus tôt cette année en raison de la pandémie COVID-19.

Le film met en vedette Austin Butler (Il était une fois à Hollywood) dans le rôle du roi du rock and roll, Tom Hanks devant jouer à ses côtés en tant que manager de longue date de Presley, le colonel Tom Parker.

Hanks et sa femme Rita Wilson sont devenus les patients les plus en vue du coronavirus occidental en mars lorsque Hanks était en Australie pour filmer le film. Hanks et Wilson ont enduré la terrible maladie pendant leur isolement et ils sont finalement rentrés chez eux en Amérique.

Hanks est maintenant de retour dans le Queensland, en Australie, et il est en quarantaine à l’hôtel pendant deux semaines avant que le tournage d’Elvis ne recommence le 23 septembre. Butler, avec le reste de la distribution et de l’équipe, est déjà dans le pays.

Luhrmann a déclaré dans une déclaration à Deadline: « Nous sommes de retour, comme Elvis aimait à le dire, » prendre soin des affaires! » C’est un véritable privilège dans ce moment mondial sans précédent que Tom Hanks ait pu retourner en Australie pour rejoindre Austin Butler et tous nos acteurs et équipes extraordinaires pour commencer la production sur Elvis. «

Luhrmann a ajouté: « Je ne saurais trop souligner à quel point nous nous sentons chanceux dans le climat actuel que l’État du Queensland, et les Queenslanders en général, aient tellement soutenu ce film. Nous remercions nos partenaires du gouvernement du Queensland et de Queensland Health pour leur extrême diligence. processus, afin que nous puissions être un exemple de la manière dont la créativité et la productivité peuvent agir en toute sécurité et de manière responsable d’une manière qui protège notre équipe et la communauté dans son ensemble. Nous sommes tous ravis de commencer à travailler avec Tom Hanks lorsqu’il sera hors de quarantaine dans deux semaines . «

Hanks est retourné en Australie plus tôt cette semaine et son arrivée a été critiquée. Il s’est envolé pour la Gold Coast à bord d’un jet privé et est allé directement en quarantaine dans un hôtel qui ne fait pas partie des hôtels de quarantaine désignés, selon le Sydney Morning Herald.

Le Premier ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a déclaré que Hanks serait soumis à des contrôles de police aléatoires pour s’assurer qu’il ne quitte pas l’hôtel. Dans cet hôtel, les producteurs du film ont loué « plusieurs étages » et ils paient pour leur propre sécurité. Bien que Hanks bénéficie d’un traitement spécial à cet égard, il est toujours lié par les mêmes exigences en matière de santé et de sécurité que les personnes séjournant dans les hôtels désignés. Pourtant, certaines personnes sont contrariées par le traitement préférentiel qu’il reçoit.

« Les doubles standards sont choquants – cela ne devrait pas être une règle pour les VIP et les célébrités et une autre règle pour tout le monde », a déclaré le chef de l’opposition Deb Frecklington, selon SMH.

Dans d’autres nouvelles, la star de Batman, Robert Pattinson, a également contracté le virus et la production du film s’est à nouveau arrêtée.