L’organisme de classification australien rejette le jeu Bloober Team et bloque sa sortie dans le pays.

The Medium, l’aventure de Équipe Bloober en lançant ce Noël sur PC et Xbox Series X et S en exclusivité sur console, il s’est heurté à un problème majeur en Australie. Un que certains d’entre vous peuvent déjà imaginer, en raison de l’histoire de ce pays. Et c’est que l’organisme australien de classification par âge a refusé l’évaluation du jeu d’horreur, ce qui empêche sa publication sur ledit territoire.

Comme indiqué par Kotaku Australia, et nous avons par la suite vérifié dans la base de données de l’organisme officiel, les autorités australiennes Ils ont marqué The Medium comme rejeté, basé sur une demande de classification émise en juillet de cette année. Ceci, comme nous l’avons mentionné précédemment, est un problème qui empêche la publication du jeu en Australie, en l’absence d’un mois et quelque chose pour son lancement.

Le plus curieux de tous est que la liste ne mentionne pas les raisons pour lesquelles il a été rejeté le classement du jeu. Et, lorsque Kotaku a contacté les deux parties, aucune d’elles n’a clarifié la raison de ce rejet, bien qu’un représentant de l’équipe Bloober ait confirmé que l’étude travaille actuellement à résoudre cette situation. Les organismes australiens sont connus pour être parmi les plus stricts au monde lorsqu’il s’agit d’approuver un jeu.

L’agence n’a pas rendu publique pourquoi elle rejette The MediumEn fait, le média susmentionné souligne que de nombreux jeux ont été rejetés en Australie pour quelque chose d’aussi simple que de mal remplir les formulaires de demande. Bien qu’il soit également possible que The Medium juste une scène trop forte pour le goût de ces institutions. Nous verrons si Bloober Team parvient à résoudre ce qui a causé son rejet dans le pays, et les utilisateurs australiens parviennent à le recevoir 10 décembre.

Nous vous rappelons que la Xbox Series X et la Xbox Series S seront disponibles dans le monde entier un mois avant, le 10 novembre, et que dans 3DJuegos nous avons déjà des impressions complètes de la Xbox Series X pour que vous la connaissiez à fond. De même, si vous cherchez plus d’informations sur ce titre d’horreur inspiré de Silent Hill, ne manquez pas cet autre rapport où nous passons en revue son développement, son cadre et ses influences.

