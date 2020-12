Empire of Sin sonne, a priori, comme une offre que vous ne pouvez pas refuser. C’est un jeu très ambitieux, qui mélange plusieurs genres et présente des valeurs de production très élevées, mais réalisé par une petite équipe. Ils ont, cependant, l’expérience Romero: Brenda, vétéran connu pour la saga Wizardry; et John, l’un des créateurs de DOOM.

À mi-chemin entre un jeu indépendant (quoique publié par un éditeur renommé comme Paradox Interactive) et un jeu “double-A”, Empire of Sin a été présenté comme l’expérience ultime du gangster. Bien que les jeux d’action comme Mafia soient plus spectaculaires, vous n’êtes qu’un simple spectateur du film. Ici, vous êtes l’acteur, le réalisateur et le scénariste d’un complot mafieux avec des branches presque infinies et que nous pouvons revivre encore et encore. Vous pouvez choisir le protagoniste, les personnages secondaires et décider qui gagne ou qui perd.

Il serait injuste de dire que Empire of Sin a échoué dans cette entreprise. Tout cela est là, et cela constitue un jeu très original, presque fascinant. Cependant, il faut se préparer aux bosses, car c’est un jeu très frustrant, avec des problèmes en surface (bugs et mauvaises performances sur Nintendo Switch) … et beaucoup plus de problèmes de racine, avec un système de jeu qui se veut tellement riche et complexe qu’il n’en finit pas de cailler.

Les jeux de la mafia réunis

Il existe de nombreuses facettes jouables dans Empire of Sin. Bien qu’il ne puisse être attribué à aucun sexe en particulier, s’il fallait en choisir un, ce serait simulation / gestion. Nous avons commencé en choisissant l’un des 14 gangsters (certains réels comme Al Capone et d’autres fictifs), qui sera le chef de l’empire criminel que nous construisons à Chicago, à l’ère de la prohibition. Et avec “empire criminel” on parle de Bars clandestins (principales sources de revenus), Distilleries (cher mais nécessaire pour pouvoir fournir de l’alcool dans nos locaux) et Hôtels et bordels, avec lequel attirer plus de clients.

Il existe de nombreuses options pour gérer vos locaux, de le type d’alcool qu’ils servent (qui doit correspondre aux préférences du quartier à ce moment-là), la sécurité (d’autres factions criminelles peuvent vous attaquer de manière inattendue, et si vous n’investissez pas dans des gardes vous avez moins d’unités au combat) ou dans l’environnement pour attirer plus de clients … bien que cela puisse attirer l’attention de la police. Vous pouvez également vous engager relations commerciales avec d’autres factions, demander des prêts ou une protection contre une faction rivale en échange d’un hommage, et organiser face à face: dialogues (doublés) où négocier des trêves ou déclarer des guerres.

Le deuxième noyau jouable est le Combats tactiques au tour par tour, style XCOM. C’est là que vous passerez la plupart de votre temps avec Empire of Sin, et il comprend toutes les options que vous attendez d’un jeu de ce style. Certaines unités peuvent effectuer deux actions à leur tour, comme attaquer et se mettre en garde pour tirer si l’adversaire dépasse plus tard votre champ de vision. Il y a des unités anonymes, des pions avec lesquels renforcer vos défenses, et puis il y a les chefs criminels et leurs commandants, avec nom et prénom (que vous devez préalablement contracter).

Vous pouvez les équiper d’armes, de gilets, de types de munitions ou de grenades, et leur faire acquérir des compétences uniques. Certains vous permettent de soigner vos unités ou de ne pas les faire mourir du tout même si elles leur prennent toute leur vie. D’autres ont un crochet de boucher pour attirer les adversaires vers vous et briser leur défense. Et tous les patrons ont une capacité unique. L’Irlandais Frankie Donovan peut battre au corps à corps qui rapportent des points d’action s’il le sort d’un coup, tandis qu’Elvira Duarte (la véritable arrière-grand-mère de John Romero) permet le contrôle momentané de l’une des unités rivales.

Enfin, je voudrais souligner d’autres éléments du jeu qui concernent à la fois la simulation et le combat, mais que ressemblent plus à un RPG, même au niveau narratif. Nous avons déjà mentionné les objets et les capacités que vos personnages peuvent apprendre, mais il y a plus. Pour pouvoir utiliser ces personnages au combat, vous devez les embaucher à partir d’une liste d’environ 50 personnages. Mais attention, car entre eux il y a des relations d’amour ou de haine. Vous ne pouvez pas avoir deux personnages dans votre équipe qui s’entendent, vous devez donc d’abord surveiller leurs relations, de peur d’en embaucher un qui vous empêche ensuite d’en avoir un autre que vous aimez. En revanche, si vous engagez un combat avec une autre faction dans laquelle travaille le partenaire de l’une de vos équipes, celle-ci refusera d’attaquer cette unité.

Bien que Empire of Sin n’ait pas d’intrigue en tant que telle, votre jeu sera rempli de histoires qui surgissent organiquement. Une de vos unités peut vous demander de jouer le rôle d ‘«escorte» lors d’un premier rendez-vous avec une fille qu’il aime … afin que vous l’empêchiez de trop boire. Une manifestation anti-prostitution se rassemblera devant l’un de vos bordels, et vous devriez essayer de désamorcer la situation avec diplomatie si vous ne voulez pas qu’elle attire l’attention de la police.

Cependant, la plupart des micro-histoires se déroulent missions spécifiques de chaque chef du crime, et ont généralement à voir avec l’arrière-plan de chacun. Le frère présumé mort de Frankie Donovan essaie de le convaincre de retourner en Irlande avec sa famille, pendant que vous essayez de récupérer des armes volées. Les histoires se déroulent dans des zones de texte, sans fioritures ni cinématiques ni dialogues, et sont généralement une marge de manœuvre pour vous divertir à mesure que vos revenus augmentent, il est donc facile de les rater.

Le danger de l’ambition

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Empire of Sin est un jeu très profond. Mais combien de ces éléments comptent vraiment? Aucune des facettes jouables du jeu de Romero Games ne s’engage seule. La gestion de vos locaux est lourde, avec de nombreuses options mal expliquées et peu intuitives. Le pire, c’est qu’il manque quelque chose que les autres jeux de simulation ou les constructeurs de villes ont: le stimulus visuel de regarder votre création s’épanouir, non seulement avec des graphiques et des nombres verts, mais avec des graphiques. Tous les locaux sont les mêmes, avec quelques dessins qui se répètent en continu, et sans que vous puissiez faire quoi que ce soit pour les personnaliser esthétiquement.

La seule chose que nous verrons au fur et à mesure que nous nous établirons, c’est que les prémisses de la carte des couleurs deviennent toutes notre couleur. Mais pour y parvenir, c’est-à-dire «jouer le jeu», la gestion des locaux n’a pas d’importance, mais le combat. Si nous commençons à avoir des hostilités avec d’autres factions (par exemple, en rejetant leur face à face ou leurs accords commerciaux), nous avons la possibilité de attaquer leurs locaux et les voler, ce qui leur permet de gagner de l’argent presque sans effort. Avec cela, nous pouvons embaucher plus de voyous pour renforcer notre équipe et attaquer le refuge de la faction rivale. Et donc avec tout le monde.

Les options de gestion et de diplomatie sont peu utiles, plutôt que de vous compliquer la vie et de jouer avec l’illusion de me sentir comme Michael Corleone: maintenant je vais échanger avec cette faction et leur donner de l’argent et de l’alcool pour m’aider à combattre une autre faction … et puis je les trahis par derrière et Je garde tout son empire. Oui, la possibilité est là, mais ce n’est pas intuitif, il n’est même pas utile de passer le jeu. Bien sûr, le titre est destiné à te le passe plusieurs fois, ou même avoir plusieurs jeux ouverts en même temps, avec des personnages différents. Vous pouvez essayer différentes stratégies et définir la difficulté… même si à la fin, vous rencontrez les mêmes situations encore et encore.

Et en plus de cela, le combat lui-même est assez ennuyeux, avec des cartes qui se répètent beaucoup et sans éléments interactifs ou différenciants et un L’intelligence artificielle pleine d’erreurs. Il y a des aspects prudents, comme la bonne variété de compétences, d’armes et de munitions que possèdent les personnages, mais cela devient vite répétitif, car étant une option «secondaire» du jeu, il n’y a pas de courbe de progression ou de difficulté cela rend les combats de plus en plus intéressants et stimulants. En fait, de nombreux combats surviennent soudainement, sans les chercher, et ne peuvent être passés. Par exemple, si une faction est en guerre, en vous déplaçant simplement sur la carte, vous êtes continuellement attaqué. Il se peut que ce ne soit que quelques unités et vous pouvez vaincre avec le plafond, mais il n’y a aucun moyen de les ignorer. Et ils ne sont pas du tout agiles: il faut attendre que toutes les unités bougent, sans pouvoir avancer rapidement (il n’y a aucun moyen d’arrêter ou d’accélérer le passage du temps, comme dans d’autres jeux de simulation).

À tout cela, il faut ajouter que les performances sur Nintendo Switch sont très médiocres. Esthétiquement c’est un jeu très soigné. Les rues de Chicago sont décorées avec de nombreux détails, les personnages ont des conceptions très différentes, et bien que les animations faciales soient un peu “étranges vallée”, il est apprécié que les face à face soient tous doublés. Les voix sont également fortement exagérées, mais elles aident à transmettre le flair cinématographique, ainsi que la musique de jazz très ancienne (bien qu’un peu répétitive). Il est compréhensible que la résolution diminue sur la Nintendo Switch. On comprend même que dans les gros plans du face-à-face les personnages sont si mal finis. Mais la performance dans la mesure du fluidité de survol de la carte, navigation entre les menus (et attendez que les fenêtres s’ouvrent) … le jeu sur la console Nintendo est très mal fini. Ce n’est pas injouable … mais c’est très inconfortable. Et il y a des bugs (à une occasion j’ai perdu toute la progression d’une bataille parce que ça ne m’a pas laissé sortir), même si apparemment cela a affecté toutes les versions …

Empire of Sin – Simulateur de scénariste Film Noir

Si vous aimez les romans, séries ou films sur la guerre des gangs criminels, Empire of Sin est le jeu qui s’est le plus rapproché d’offrir l’expérience interactive la plus complète de ce monde. Il a beaucoup d’action, il montre l’ensemble du fonctionnement commercial de l’entreprise d’alcool, et il a même toutes sortes d’histoires, d’intrigues et de sous-intrigues avec de nombreux personnages que vous pouvez déplacer à votre guise, comme si vous étiez le scénariste d’une pièce monumentale. C’est quelque chose de si ambitieux qu’il ne sera peut-être pas réalisable.

Empire of Sin a de bonnes idées et de bons moments, mais l’expérience globale est frustrante, sautant entre les genres sans qu’aucun d’entre eux ne fonctionne pleinement. Il est difficile de savoir comment cela pourrait être réparé, même si tel quel, il n’est recommandé qu’à ceux qui sont très fans du film noir et de son esthétique, qui vous trouverez de nombreuses options à expérimenter, des options qu’aucun autre jeu ne peut offrir. Ce ne sera pas une expérience très fructueuse, mais vous apprécierez l’approche … si vous pouvez supporter les mauvaises performances sur Nintendo Switch.

Nous avons analysé Empire of Sin grâce à un code numérique fourni par Paradox Interactive. Version analysée: 1.02.2.38902m

Simulateur de scénariste film noir

Empire of Sin, c’est plusieurs jeux en un: action au tour par tour, simulation et gestion, rôle … Toutes les options tentent de nous faire sentir comme les réalisateurs d’un film noir que nous pouvons revivre encore et encore … mais c’est répétitif, déroutant et inconfortable à jouer en raison de problèmes techniques sur Nintendo Switch.

AVANTAGES

Le décor, les graphismes et le son parviennent à nous transporter dans les années 20, et les personnages sont bien définis et différenciés

En tant que concept, c’est impressionnant: nous pouvons contrôler tous les aspects d’une guerre criminelle, de la relation du patron avec les autres gangs aux histoires des hommes de main.

Il est conçu pour être joué plusieurs fois, en favorisant l’essai d’autres personnages et différentes stratégies

LES INCONVÉNIENTS

Construire notre empire économique n’est pas très satisfaisant: trop d’options sans qu’aucune n’ait d’effet visible (même pas pertinent dans le jeu)

Il est majoritairement basé sur le combat, qui a des aspects positifs mais devient vite plat et répétitif (et quelle IA …)

Visuellement c’est beaucoup plus “brut” sur Nintendo Switch, mais le pire c’est la performance: la navigation à travers la carte ou le menu n’est pas fluide

