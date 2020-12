Le titre des créateurs de Candy Crush Saga est toujours prévu pour le printemps 2021.

Cet été, une nouvelle sur un nouveau jeu vidéo mobile Nous avons été surpris: Crash Bandicoot viendra à les smartphones des créateurs de Candy Crush Saga. Crash Bandicoot: On the Run!, Fortement influencé par les classiques du mobile comme Temple Run, arrivera au printemps 2021 et aura, comme promis, plus de 100 heures jeu, 50 boss et 12 mondes.

La préinscription est toujours ouverte, à la fois en Android comme dans iOS, et si vous le faites, vous gagnerez un skin exclusif. Maintenant, IGN ont eu accès à un nouveau gameplay du jeu, dans lequel nous pouvons voir quatre des niveaux titre sur la vidéo. La vérité est que le jeu vidéo sauve tous les essence de la saga, adapté oui à ce type de jeu, qui diffère en termes de gameplay.

Dans la vidéo qui accompagne cette actualité, vous pouvez voir quatre niveaux, avec nouveaux scénarios et d’autres qui sont inspiré dans certains jeux de la série. Nous voyons Dino-Might (inspiré des marais préhistoriques du grand Crash Bandicoot 3: Warped), Égout ou plus tard (apporte le niveau souterrain de Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back), Neige aller (l’un des deux niveaux enneigés qu’aura le jeu vidéo) et Grande porte.

La vérité est que ces jeux sont amusement et ils ont beaucoup de public derrière. Nous verrons comment ce jeu vidéo se déroulera lorsque nous pourrons le tester l’année prochaine, comme ce sera libre de jouer. Ce 2020 a été très bon pour le bien de Crash Bandicoot, depuis la sortie de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, le nouvel épisode de la saga, qui s’est avéré être un grand jeu vidéo, comme nous le reflétons dans notre analyse.

