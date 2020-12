Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

ELDEN RING attire beaucoup d’attention après les Game Awards 2020 et pas exactement pour les raisons souhaitées par un fan. Malgré quelques indices, le titre n’était pas présent à l’événement et a curieusement reçu le prix du jeu le plus attendu. Après plus de 18 mois sans entendre parler de lui, il semble que les fans se divertissent avec l’absence de nouvelles du jeu et les uns des autres à un tel point qu’ils génèrent de faux mèmes et des traditions du jeu qui maintiennent la communauté en vie et Les ajouts plus récents sont de belles pièces du Pokémon Wooper, des Game Awards 2020 et plus encore.

S’il y a des fans qui gardent espoir de manière positive, ce sont ceux d’ELDEN RING, qui, bien que révélée il y a un an et demi, n’a offert aucune nouvelle. À en juger par certains indices, les fans s’attendaient à ce que le jeu soit aux Game Awards 2020, mais les utilisateurs finaux ont été déçus, mais au lieu de le prendre négativement, les fans ont profité de l’occasion pour contribuer davantage à la tradition non officielle du nouveau. L’univers FromSoftware.

La communauté des joueurs soulsborne est très passionnée, ce qui n’est pas surprenant étant donné que les jeux FromSoftware nécessitent du dévouement, mais ils ont également fait preuve d’un sens de l’humour, comme tout au long de cette sécheresse de nouvelles d’ELDEN RING, la communauté Il a mis en place son propre univers et son propre savoir, qui ne cesse de s’enrichir sur le reddit officiel du jeu.

Dans le cas où vous l’avez manqué: ELDEN RING est réel et le patron de la Xbox, Phil Spencer, l’a déjà joué.

Wooper, The Eldest Beast (via reddit, Celest-Sama). C’est l’image qui a servi à illustrer la note

Les mèmes des Game Awards 2020 et Wooper empêchent les fans de perdre la raison

Justement, les Game Awards 2020 ont donné beaucoup à parler dans la communauté même s’il n’y avait pas de nouvelles du titre. On dit cela car l’absence de presque un an et demi était sur le point de faire perdre encore plus d’humanité aux joueurs creux (creux, creux, c’est ainsi que les personnages qui ont perdu leur humanité sont connus dans les titres Dark Souls); Cependant, le Pokémon Wooper est arrivé pour les secouer et créer une nouvelle faction qui a suivi le Pokémon Water Fish.

Ainsi, les utilisateurs de ce subreddit ont été divisés en trous et Wooper, en fait il existe déjà une étiquette avec le visage de ce Pokémon et les fans l’ont déjà intégré dans la fausse tradition du jeu, avec des œuvres d’art telles que le Moonlight Wooper (VinnPet) , Wooper, The Eldest Beast (Celest-Sama), le Hollow Wooper (Lukop13) et même Wooper Wednesday (Wooper Wednesday) ont été officialisés. Ainsi, le personnage fait déjà partie de la tradition non officielle, avec le solennel “ Ohh ” exprimé dans la bande-annonce originale (1:04 marque dans la vidéo ci-dessous) et bien plus d’histoire. Vous pouvez voir une sélection des meilleurs mèmes ci-dessous.

«Je doute que vous puissiez même imaginer une telle chose. Qui a dirigé les étoiles, donnant à la vie sa splendeur maximale. ELDEN RING … oh, ELDEN RING. Détruit … par quelqu’un ou quelque chose. Ne me dis pas que tu ne le vois pas; regarder vers le ciel, ça brûle », est le seul morceau officiel de la tradition.

Wooper the Hollow (via reddit, Lukop13)

Les fans sont positifs en l’absence de nouvelles d’ELDEN RING

Les fans de FromSoftware devraient voir le bon côté, car, comme le souligne l’utilisateur de reddit motelsuicide, l’attente pour jouer à ELDEN RING n’a pas (encore) été aussi longue que celle de Metroid Prime 4 ou de Bayonetta 3. Certains plaisantent même avec le chance pour ELDEN RING de remporter à nouveau le prix du jeu le plus attendu aux Game Awards 2021.

Même après la fausse alerte des mises à jour à venir liées au jeu, la communauté a généré beaucoup de contenu sur cet événement qui a donné beaucoup de carburant à la communauté.

Monlight Wooper, vainqueur de Hollows (via reddit, VinnPet)

Le dernier détail officiel que nous avons entendu à propos du jeu est que Bandai Namco a remercié les fans pour le grand encouragement qu’ils montrent pour le projet, sans plus tarder. Sûrement, Bandai Namco apprécie les mèmes hilarants du redoutable Wooper. La bonne chose est que la communauté de la franchise naissante passe un bon moment, grâce au fait que les joueurs ont su faire face à cela au lieu de créer un environnement toxique.

Heureusement pour les fans, des initiés ont récemment révélé qu’il devrait y avoir des nouvelles du jeu dans les 2 prochains mois et les fans l’ont considéré comme un signe que le jeu sera présenté au Taipei Game Show, qui se tiendra fin janvier 2021. .

Nous vous laissons une sélection de mèmes pour que votre attente pour jouer à ELDEN RING soit plus légère.

ELDEN RING et Wooper memes

Que pensez-vous de l’enthousiasme des joueurs ELDEN RING? Faites-vous partie de cette grande communauté? Dites le nous dans les commentaires.

ELDEN RING devrait faire ses débuts un jour sur les consoles PlayStation, Xbox et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

