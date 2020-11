Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme nous vous l’avons informé il y a quelques jours, Pikmin 3 Deluxe a fait ses débuts avec de très bons chiffres de vente au Japon. La bonne performance du titre ne s’est pas arrêtée et au cours de sa deuxième semaine sur le marché, il a réussi à vendre plus de 200000 unités et la Nintendo Switch n’était pas loin derrière, car quelques jours après la première des consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft, elle a vendu une quantité incroyable.

La semaine 45 de 2020 est de l’histoire ancienne et elle a été bonne pour Nintendo au Japon, car elle a eu une excellente performance dans les jeux et les consoles, selon les estimations des ventes de Famitsu (via Gematsu). Dans la semaine qui s’est déroulée du 2 au 8 novembre, le titre le plus vendu dans la région était Pikmin 3 Deluxe, qui a réussi à vendre près de 68000 exemplaires supplémentaires, donc en 10 jours, il a déjà réussi à vendre 239274 unités dans la région uniquement en format physique.

Une autre version majeure était le bundle Pokémon Sword & Shield qui comprend le Pass Expansion, car il a fait ses débuts en vendant 18638 unités, ce qui l’a placé au 4e rang, juste au-dessus de Shadowverse: Champion’s Battle, l’autre première qui a gagné sa place dans le liste des 10 jeux les plus vendus.

Nintendo Switch avait des ventes exceptionnelles avant les débuts des consoles Sony et Microsoft

En termes de consoles, il ressort que la ligne Nintendo Switch avait une performance fantastique, car le modèle d’origine a vendu 119109 unités, tandis que la version économique 20.091 consoles et combinées a presque atteint 140000 unités vendues, environ 60% de plus par rapport à la semaine précédente. Toutes les positions sont restées les mêmes.

Nous vous rappelons que cette semaine, la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S ont fait leurs débuts au Japon, donc la semaine prochaine, les records de ventes apparaîtront et nous verrons s’ils peuvent renverser la Nintendo Switch, qui dépassera apparemment 16 millions cette semaine. consoles vendues. De même, il devrait y avoir un grand changement sur le graphique pour les différentes versions du jeu PlayStation 5.

Ventes de logiciels

Pikmin 3 Deluxe – 67925 Ring Fit Adventure – 37256 Animal Crossing: New Horizons – 31687 Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass – 18638 Shadowverse: Champion’s Battle – 13871 Mario Kart 8 Deluxe – 12318 Watch Dogs: Legion – 8723 Super Mario 3D All-Stars – 8536 Minecraft – 8091 Épée et bouclier Pokémon – 7638

Vente de matériel

Nintendo Switch – 119109 Nintendo Switch Lite – 20 091 PlayStation 4 – 3184 New Nintendo 2DS LL – 536 PlayStation 4 Pro – 91 New Nintendo 3DS LL – 25 Xbox One X – 16 Xbox One S – 13

Que pensez-vous des performances de la Nintendo Switch et du Pikmin 3 Deluxe au Japon? Pensez-vous que la première des nouvelles consoles sera puissante dans la région? Dites le nous dans les commentaires.

Pikmin 3 Deluxe est disponible exclusivement pour Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

