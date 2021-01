Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 13/01/2021 17:29

Plus tôt ce matin, il a été révélé que Massive Entertainment, studio Ubisoft responsable de The Division 2, travaillait sur un nouveau jeu en monde ouvert de Guerres des étoiles. Cependant, rappelons-nous que cette même équipe développait également un autre titre de film depuis un certain temps. Avatar. Et oui, nous entendons celui de James Cameron.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de silence autour de ce nouveau projet, Massif a confirmé que le jeu de Avatar Il n’a pas été annulé et son développement est toujours actif au sein de l’étude. Dans une récente interview avec David Polfeldt, directeur de la gestion chez Massif, ce qui suit a été dit:

«Nous préparons le studio depuis longtemps pour travailler sur tous nos projets avec le même degré d’affection et d’attention. Puisque toutes nos équipes travaillent avec le moteur Snowdrop, chaque projet bénéficie de l’avancement et des succès de l’autre ».

Du côté du cinéma, Disney ne cesse de retarder la première de Avatar 2 en raison de la pandémie de COVID-19, et il serait certainement logique que la société de production veuille lancer les deux produits dans un laps de temps similaire entre les deux.

Via: Bloomberg

