Enad Global 7 achète les développeurs Daybreak, Planetside, EverQuest ou DC Universe Online

Le mouvement a été réalisé pour un montant total de 300 millions de dollars.

Nouveaux mouvements et achats dans le monde des jeux vidéo. A cette occasion, la société suédoise Ena Global 7 a acquis la totalité des actions de Daybreak Games pour un montant total de 300 millions de dollars. Au cas où le nom ne vous semble pas familier, c’est la signature qui était auparavant Sony Online Entertainment jusqu’à la vente par la société japonaise en 2015, et ils ont des licences comme EverQuest, DC Universe Online, H1Z1 et PlanetSide.

Pour le moment, les plans de cette union n’ont pas transcendéAinsi, à partir d’EG7, spécialisé dans l’aide aux studios en marketing et distribution, ils acquièrent les droits de Daybreak, après avoir travaillé avec des marques telles que Développements de frontière, rébellion ou équipe17 et ces dernières années, ils ont fait des mouvements similaires, tels que l’achat de Jeux d’antimatière en 2019 ou plus récemment, à partir de Jeux de Piranha novembre dernier.

“Daybreak est une entreprise pour laquelle j’ai la plus grande admiration, non seulement pour leurs jeux, mais aussi pour les équipes derrière ces jeux et services. Ensemble nous avons des projets d’avenir audacieux et passionnants et j’ai hâte de réaliser ces rêves pour les joueurs du monde entier », a déclaré Robin Flodin, PDG et co-fondateur d’EG7.

Pour le moment les plans n’ont pas transcendé que les marques ont planifié après cette nouvelle action, nous devrons donc attendre que Daybreak révèle ses projets futurs sous EG7.

