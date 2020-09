Bethesda continue de faire l’original CONDAMNER et sa suite DOOM II de mieux en mieux avec de petites mises à jour régulières. Le dernier est peut-être le meilleur à ce jour – améliorer légèrement le jeu, apporter des modifications ici et là, et même corriger certaines choses.

Le point culminant de cette mise à jour particulière est l’ajout de la visée gyroscopique et de la prise en charge du grand écran. Oui, vous pouvez maintenant déplacer votre manette sur le point de viser et de jouer au jeu en 16: 9 pour la première fois dans un port officiel. Vous pouvez même jouer à des modules complémentaires comme celui-ci!

Voici les notes de mise à jour complètes de la page Slayers Club, qui couvrent toutes les plateformes, y compris la console de Nintendo.

Nouveaux ajouts

PC: Ajout du support Steam

Quiconque possède déjà The Ultimate DOOM ou DOOM II: Hell On Earth sur Steam recevra automatiquement les nouvelles rééditions dans leurs bibliothèques. Les versions DOS d’origine sont toujours disponibles en tant qu’option de lancement distincte à partir de Steam, et les fichiers DOS IWAD d’origine sont à leur emplacement d’origine sur le disque. Remarque: si vous avez modifié directement les fichiers dans le dossier d’installation de Steam, certains fichiers peuvent être écrasés. Vous ne devez pas modifier directement les fichiers dans le dossier Steam, car cela peut causer des problèmes. Toute personne qui achète des copies Steam de DOOM ou DOOM II: Hell On Earth à l’avenir; il utilisera par défaut les rééditions mais pourra accéder aux versions DOS originales en tant qu’option de lancement distincte depuis Steam.

Ajout de la prise en charge du rendu grand écran

Pour la première fois dans un port officiel, le moteur de rendu DOOM original a été modifié pour rendre nativement 16: 9 sans aucune boîte aux lettres. Le champ de vision a été augmenté pour révéler plus d’image sur le côté au lieu de couper le haut et le bas. Toutes les nouvelles versions 16: 9 de l’écran de titre, de l’entracte et des écrans de fin ont été ajoutées. Beaucoup de nos modules complémentaires ont également été pris en charge pour écran large, alors téléchargez la dernière version à partir de la liste des modules complémentaires pour le vérifier!

Prise en charge de DeHackEd

Le moteur peut maintenant charger les correctifs DeHackEd, un outil populaire pour la version originale qui a modifié le jeu afin de prendre en charge un comportement plus avancé. Les modules complémentaires peuvent désormais utiliser de nouvelles armes, changer le comportement de l’ennemi et bien plus encore!

Deathmatch 3.0 en multijoueur en écran partagé

Le match à mort en écran partagé a été remplacé par ce que la communauté appelle communément « Deathmatch 3.0 ». Les armes resteront dans le monde après avoir été ramassées afin de tenir compte de l’extrême létalité des armes de DOOM et de la faiblesse du pistolet de départ, tandis que tous les objets et munitions réapparaîtront avec un minuteur de 30 secondes. L’invulnérabilité et l’invisibilité ne réapparaîtront jamais après avoir été ramassées pour la première fois.

Réticule optionnel ajouté

Un réticule, qui peut être désactivé dans les options de jeu, changera également de couleur lorsqu’il cible un ennemi. Cela signifie moins de deviner si tirer une roquette va viser l’ennemi au-dessus de vous, ou tirer directement sur votre visage, entraînant une mort prématurée. L’activation du réticule peut également aider à réduire le mal des transports en vous donnant un point fixe sur lequel vous concentrer.

PC / Switch / PS4: Ajout de Gyro Aim

Gyro Aim, activé par défaut, vous permet de regarder à gauche et à droite en tournant le contrôleur ou en le faisant rouler vers la gauche ou la droite. Cela permet une précision supplémentaire en permettant des corrections fines au virage afin de suivre les ennemis en mouvement, tout en utilisant toujours le stick analogique droit pour les grands mouvements de virage. Gyro Aim peut être réglé pour utiliser le lacet ou la hauteur du contrôleur, ou être entièrement désactivé, avec un curseur de sensibilité séparé. Remarque: sur la version PC, la visée gyroscopique n’est prise en charge que lors de l’utilisation d’un contrôleur DualShock 4.

iOS: nouvelles commandes tactiles

Un nouveau schéma de commande tactile plus précis a été mis en œuvre. Le système précédent qui nécessitait des gestes et un double tapotement a été modifié en faveur des boutons à l’écran. Regarder autour de vous tout en maintenant le bouton de tir enfoncé vous permet de suivre les ennemis et de tirer lors de longues rencontres, tandis que l’élan lors des virages a été désactivé pour une meilleure précision et des virages plus prévisibles. Un bouton de tir a été ajouté des deux côtés de l’écran pour vous permettre de mieux réagir en cas de frappe inopinée par l’arrière.

iOS: prise en charge du contrôleur ajouté

Si les commandes tactiles ne sont pas votre truc, nous prenons désormais entièrement en charge les contrôleurs MFi. Les contrôleurs PS4 et Xbox One pris en charge par iOS 13 fonctionneront également pour l’entrée et auront les mêmes mappages de contrôleurs que toutes les autres plates-formes.

Android / iOS / PC: ajout d’un limiteur de FPS

Sur iOS, 30, 60 et 120 FPS ont été ajoutés pour les appareils dotés d’écrans de taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur Android, 30, 60, 90 et 120 FPS sont disponibles. Enfin sur PC, vous pouvez le régler sur 30, 60, 120, 144, 165, 240 et un nombre illimité de FPS.

Ajout d’une minuterie précise à la milliseconde

Une minuterie précise à la milliseconde a été ajoutée à la mini-carte et à la fin de l’entracte de niveau, pour tous ceux qui cherchent des niveaux de speedrun.

PC: saisie au clavier des codes de triche

iddqd, idkfa, idclip et tous leurs amis peuvent désormais être entrés à partir du clavier, en plus du menu Cheats, comme dans la version originale de 1993.

Ajout d’une notification de zone secrète

Un message et une notification s’affichent maintenant lorsque vous entrez dans une zone secrète pour la première fois.

Ajout d’Ultra-Violence + Niveau de Compétence

Ultra-Violence + est une variante de notre niveau de compétence Ultra-Violence existant. Les armes Deathmatch / Co-op uniquement apparaîtront, et les ennemis sont rapides comme en mode Nightmare. Dans DOOM II, cela signifie que vous obtenez le BFG et le Rocket Launcher dès le début, mais dans Final DOOM: Plutonia, vous aurez un Spider Mastermind qui vous regarde dès que vous apparaissez au premier niveau. Cela va dans les deux sens.

BTSX Episode 1 et Episode 2 sont maintenant disponibles dans les deux jeux

Auparavant disponibles pour DOOM II, les deux parties de cet incroyable ensemble complémentaire de communauté sont désormais disponibles pour les propriétaires de l’un ou l’autre titre.

Corrections

Le comportement de cauchemar a été entièrement restauré dans la version originale de 1993 en faisant bouger les ennemis deux fois plus vite.

En l’honneur du retour des ennemis à double vitesse, l’avertissement lors de la sélection de la difficulté Cauchemar a été rétabli.

Résolution d’un problème où l’éclairage en écran partagé n’était pas précis par rapport au mode solo.

Amélioration du comportement de l’option d’éclairage supplémentaire pour augmenter les niveaux de lumière plus précisément sur les murs et les sols.

PC / Switch: latence d’entrée réduite en désactivant le rendu des images supplémentaires à l’avance.

Réduction du délai de démarrage de certaines musiques MIDI dans les niveaux complémentaires.

Résolution d’un problème de la version originale de 1993 où l’explosion du Super Shotgun s’attardera pour une image supplémentaire.

Résolution d’un problème de la version originale de 1993 où l’ancien humain ne s’allumait pas lors du tir.

Résolution d’un problème de rendu de la version originale de 1993 où certaines textures n’étaient pas disposées verticalement, communément appelé «effet Tutti-Frutti»

Changements

Boucle d’attraction originale restaurée à la version originale de 1993. L’écran du titre d’origine et l’écran des crédits sont maintenant visibles entre la lecture de la démo.

Message de coupure restauré de la version originale de 1993 lors de la prise d’un kit médical, tout en ayant moins de 25 points de vie.

Coupe restaurée « aïe face » de la version originale de 1993 pour quand beaucoup de dégâts sont subis en un seul coup.

L’écran d’intermission est maintenant affiché après les niveaux de boss, au lieu de passer immédiatement aux écrans de fin afin de voir les statistiques et l’heure d’achèvement des niveaux. Les temps de pair ont été ajoutés à E1M8, E2M8 et E3M8.

La hauteur aléatoire SFX est maintenant désactivée pour les sons de tronçonneuse afin de permettre une meilleure boucle. La variation de hauteur aléatoire a été réduite pour les autres sons.

Les sons de ramassage et les voix des joueurs n’interrompront plus les sons de tir des armes.

PS4 / XB1 / PC: option VSync dans les paramètres vidéo pour minimiser la latence d’entrée, au prix d’un éventuel déchirement de l’écran.

Les modules complémentaires utiliseront désormais leurs graphiques personnalisés prévus pendant les écrans d’entracte et de chargement de niveau.

Les derniers modules complémentaires apparaissent en haut de la liste Téléchargés.

Avez-vous déjà essayé cette nouvelle mise à jour? Avez-vous remarqué autre chose? Commentaires ci-dessous.