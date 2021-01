Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

De nombreuses années se sont écoulées depuis que Biomutant a été révélé pour la première fois. Pendant ce temps, nous l’avons vu repartir avec plusieurs retards, mais il semble que cela ne se reproduira plus. Ce qui se passe, c’est qu’il a déjà une date de sortie.

Sur Twitter, le compte officiel de Biomutant a signalé que ce projet sera disponible à partir du 25 mai 2021. Cela signifie que nous sommes un peu moins de 4 mois pour mettre la main dessus et voir ce que l’Expérience 101 prépare.

Nous vous rappelons que Biomutant sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Pour le moment, il n’y a pas d’informations sur une version pour les consoles de nouvelle génération. Nous vous informerons si cette situation change.

Qu’est-ce que Biomutant?

Si c’est la première fois que vous entendez parler de Biomutant, laissez-nous vous en parler un peu.

C’est un projet de monde ouvert avec des éléments de jeu de rôle et d’action, qui est développé par Experiment 101. Ce studio est composé de développeurs qui ont travaillé sur des jeux comme Just Cause 3 et Mad Max.

Dans cette aventure, vous contrôlerez une créature anthropomorphe que vous pourrez personnaliser. Avec lui, vous voyagerez à travers un monde contaminé par une huile toxique qui affecte l’Arbre de Vie. De cette façon, votre mission sera de trouver ses 5 racines et de vaincre les ennemis qui provoquent la propagation du pétrole.

Il est à noter que Biomutant est conçu pour être un jeu qui vous offre la liberté et vous pouvez aller aux racines dans l’ordre que vous voulez. Cela devrait également avoir un impact majeur sur le récit.

Biomutant arrivera le 25 mai 2021 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre du monde ouvert en cliquant ici.