Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après une longue attente, un souhait des utilisateurs de YouTube sur Xbox vient de se réaliser. Ce qui se passe, c’est que cette application a déjà un support HDR sur les consoles de cette marque.

Comme annoncé par Google, une nouvelle version de l’application YouTube pour Xbox ajoute le support HDR. Cela signifie que les utilisateurs avec une Xbox One S; Xbox One X; La Xbox Series S et la Xbox Series X pourront utiliser l’application pour visionner des vidéos avec des images à plage dynamique élevée.

Mais qu’en est-il du modèle Xbox One original? Cette console de dernière génération ne prend pas en charge HDR. C’est pourquoi vous n’avez pas reçu cette option de YouTube.

Qu’est-ce que le HDR?

Au cas où vous ne le sauriez pas, HDR est un format d’image connu sous le nom d’images à plage dynamique élevée. Il est destiné à reproduire une plus grande plage de luminosité que ce qui est possible avec les techniques d’enregistrement standard.

En termes plus pratiques, le contenu HDR vous permet de profiter d’images avec plus de couleurs et un niveau de luminosité plus élevé. Pour vous donner une idée, vous pouvez rechercher l’une des nombreuses vidéos HDR disponibles sur YouTube.

Bien sûr, il est important que vous gardiez à l’esprit que pour profiter du contenu HDR, vous avez besoin de 2 choses. Le premier est un appareil capable de lire ce contenu, tout comme les dernières consoles Xbox et PlayStation. L’autre est une image que vous pouvez afficher.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette option? Êtes-vous impatient de regarder des vidéos HDR sur YouTube? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour plus d’informations sur Xbox.

La source