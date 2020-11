Malgré le fait que nous ayons déjà reçu de la pistilla des agences de notation d’un pays ou d’un autre, la vérité est que personne ne pouvait s’attendre à ce que la première bande-annonce tant attendue avec gameplay pour No More Heroes III finisse par annoncer que les deux premiers versements seraient disponibles. dans l’eShop Nintendo Switch quelques secondes après la fin de la présentation. Depuis lors, nous avons eu le temps de voir l’étrange comparaison entre les différentes versions de la première aventure Travis Touchdown mais nous ne savions pas qui était en charge d’apporter les deux jeux Wii sur Nintendo Switch. Et la réponse est Engine Software, qui peut ne pas sembler familier à beaucoup, mais ils ont déjà suffisamment d’expérience.

Qu’est-ce que Engine Software a mis à part No More Heroes pour Nintendo Switch?

Eh bien, la réponse est que trois jeux vont très bien. Le premier est ce classique instantané de la terreur qu’est Little Nightmares, dont nous attendons son deuxième volet pour le mois de février. Le deuxième jeu est un changement d’enregistrement total, mais pas un distributeur car la version Nintendo Switch de Ni no Kuni est également passée entre ses mains. Le troisième jeu était The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, dont les rumeurs disent que ce n’était pas mal non plus.

Avec les ports des deux premiers opus de No More Heroes, je pense que Engine Software fait officiellement partie de ces entreprises qui se spécialisent dans le transfert de choses d’autres plates-formes vers Nintendo Switch et cela ne peut être qu’une bonne nouvelle pour tous les propriétaires Nintendo Hybrid. De plus en plus d’entreprises spécialisées dans l’introduction de jeux tiers sur Nintendo Switch sont généralement synonymes de plus de jeux pour pouvoir jouer avec le Joy-con.

