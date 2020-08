GOATS Meta nerfs sont enfin sur Experimental.

On ne peut plus prétendre qu’il n’existe plus, Blizzard attaque le fluage du pouvoir.

Le lundi 24 août se terminera alors que le jour où Blizzard apportera officiellement des modifications au niveau de puissance toujours croissant d’Overwatch. Sorti en mai 2016, les héros ont été constamment et même agressivement polis pendant la durée de vie du titre esport. Pendant le méta GOATS (triple tank et triple support), de nombreux héros ont été améliorés. Cette tentative de Blizzard a permis de les rendre plus valables statistiquement que la composition actuelle, qui a dominé l’Overwatch League et le Top 500 pendant plus d’un an.

Alors que Wrecking Ball accompagné de trois héros de dégâts et de deux supports s’est révélé puissant, il était clair que quelque chose devait être fait à propos de GOATS. Role Lock a finalement résolu un problème qui ne pouvait pas être résolu par les mathématiques. Des héros ont été ajoutés et améliorés depuis lors, mais dans toute la communauté, un retour aux buffs GOATS pour les dégâts des héros était de premier ordre. Avant de couvrir les changements potentiels, rappelez-vous que la plupart des ajustements ci-dessous ramènent le temps sur les héros affectés.

Modifications générales

Armure

Réduction des dégâts de type faisceau contre les effets de santé de l’armure

La létalité des armes à faisceau a diminué avec ce changement. Zarya, Moira, Mei, Symmetra et Winston vont tous voir une baisse de leur puissance globale et de leurs taux de charge ultimes. L’écho n’est pas affecté puisque le faisceau de focalisation voit la valeur à 50% ou moins de la santé de sa cible.

Bricoler avec des chars

Orisa

Arrêt! rayon augmenté de 4 à 5

Arrêt! vitesse du projectile réduite de 30 à 25

Zarya

Le coût des munitions du canon à particules est passé de 20 à 25

Panne

Orisa’s Halt est similaire à la grenade biotique d’Ana à la fois, c’est une capacité de recharge qui a le même impact qu’une capacité ultime. Halt fonctionne un peu comme un Surge de Gravtion de fortune, mais le récent changement de rayon de 7 à 3 a rendu l’orbe vert inutile. Reinhardt a haussé les épaules de la petite balle rapide et les éliminations environnementales étaient hors de la table. Augmenter le rayon de un suffit pour accorder à nouveau des attaques environnementales et ralentir la vitesse du projectile ne nécessite pas un cerveau de galaxie pour le temps.

Zarya, en revanche, était doublement nerf dans cette expérience. Non seulement les dégâts de faisceau étaient-ils moins efficaces contre l’armure, mais le canon à particules a également perdu une certaine efficacité en munitions. La méta actuelle dans le classement se compose de chars qui font des dégâts, pensez Roadhog & Zarya, donc comment ces changements bouleversent les choses reste à voir.

donner à roadhog le traitement genji – FRAN (@FRANA_OW) 26 août 2020

Diminuer le rôle des dommages

Ashe

Les munitions max de la Viper ont été réduites de 15 à 12

Les dégâts des viseurs de visée Viper ont été réduits de 85 à 80.

Junkrat

Dégâts d’impact du lanceur de fragments réduits de 50 à 40 (total 130 à 120)

McCree

La récupération des soldats de la paix est passée de 0,42 à 0,50

Pharah

La récupération du lance-roquettes est passée de 0,75 à 0,85

Symmetra

Dégâts max du feu secondaire du projecteur photonique réduits de 140 à 120

Veuf

Le nombre maximal de munitions pour le baiser de la veuve est passé de 30 à 35

Le coût des munitions à portée de Widow’s Kiss est passé de 3 à 5

Les tirs à portée de Widow’s Kiss ont désormais jusqu’à 50% de réduction des dégâts de 60 à 85 mètres.

Panne

Il peut sembler sur papier que la catégorie Dommages a été dépouillée de ses dents, mais ce n’est pas vrai. Ashe était au mieux médiocre à sa libération et a reçu une série de buffs pour la rendre viable.

Dans l’état actuel d’Overwatch, Ashe est le meilleur héros hitcan du jeu. Son incroyable temps de fonctionnement, ses dégâts et son ultime (B.O.B.) en font la pierre angulaire de nombreuses compositions à double bouclier. L’augmentation de la cadence de tir de McCree a choqué beaucoup de gens au début, donnant essentiellement au haut-midi une mitrailleuse par rapport à avant. L’augmentation du temps de récupération ajoute plus de valeur à ses tirs, obligeant l’utilisateur à développer un meilleur rythme de tir. Le suivi de Flashbang pour beaucoup sera un fan, le marteau ss le timing des deux tirs à la tête nécessite les mains les plus stables.

Les joueurs Pro (OWL et Contender’s Widow) demandent à Blizzard de nerf l’araignée depuis un certain temps. Aux plus hauts niveaux, Overwatch devient un jeu de cache-cache lorsque la méta favorise Widowmaker. Les balles supplémentaires dans la chambre ne sont là que pour faciliter le gonflage de sa consommation de munitions. Attendez-vous à n’obtenir que 7 tirs chargés, contre 10. La baisse des dégâts peut sembler sévère mais cela n’affecte qu’une poignée de cartes, Widow devrait devenir plus de niche mais moins oppressante sur les cartes où les gens ignorent ses limites de portée.

Junkrat, Pharah et Symmetra ont tous été mis en ligne et pour des raisons légèrement différentes. Junkrat faisait beaucoup trop de dégâts lorsque vous tenez compte des multiples nerfs du blindage et de la durabilité des chars ces derniers mois. Pharah a eu une augmentation de la cadence de tir pour gérer les compositions groupées du passé, mais il n’y a aucune raison de la garder superpuissante si tous ses compteurs ont été limités d’une manière ou d’une autre. Symmetra, comme Pharah, vient de voir quelques changements sur la dernière mise à jour et Blizzard n’était pas encore terminé. Ses dégâts sont maintenant à égalité avec Junkrat et Pharah, donc les dégâts de spam doivent être placés avec plus de considération et de prévoyance. Ces dégâts modifient le buff des chars depuis le fait d’avancer ou de commettre une erreur ne vous supprimera pas d’un match.

Sustain subit des revers

Ana

Munitions de fusil biotique réduites de 14 à 12

Baptiste

Les munitions de la grenade du lanceur biotique ont été réduites de 12 à 10

Soins totaux de Rafale régénératrice réduits de 150 à 75.

Baptiste reçoit désormais deux fois plus de soins de Regenerative Burst

Moira

Les soins persistants de Préhension biotique ont été réduits de 4 à 2 secondes (Total des soins de 65 à 35)

Les soins de Préhension biotique par seconde sont passés de 65 à 70

Augmentation du taux de consommation des ressources de soins Biotic Grasp de 11 à 14 (27%)

Angle d’attache Biotic Grasp réduit de 37%

Augmentation de 50% du taux de gain des ressources de soins Biotic Grasp

Panne

Le magazine d’Ana a changé quelques fois depuis sa création et 12 est un bon spot. Elle ne cultivera pas le nano aussi rapidement et envoyer des spams dans le starter pourrait ne pas être le jeu pour la plupart des joueurs. L’équipe Overwatch veut rendre Moira plus habile et a testé des changements dans des correctifs expérimentaux passés. Exiger un peu plus de visée pour Biotic Grasp et transformer Moira en un meilleur guérisseur en rafale incline l’échelle dans cette direction. Les supports doivent mieux gérer ses ressources et trouver proactivement de la valeur dans ses orbes biotiques pour réussir. Baptiste complète les principaux guérisseurs dans ce coup pour l’entretien. Les chefs de combat doivent frapper leurs coups et trouver un meilleur rapport dégâts / soins.

Si les dégâts entrants sont nerfs, la guérison le fait aussi. La moindre façon d’engager des joueurs blessés est de créer des équipes vraiment immortelles des deux côtés d’un combat. Les équipes ne peuvent plus être soignées au maximum indéfiniment tout en bénéficiant de l’immortalité et de la résurrection. Plus de choix de la part du joueur augmente le plafond de compétences de toute la communauté. Si ce correctif est publié tel quel, Overwatch s’en sortira mieux.

