Le mandalorien est probablement la série télévisée la plus populaire en ce moment, et avec raison. Le peuple de Lucasfilm il semble qu’il ait enfin compris comment l’univers créé par George Lucas, et par conséquent, nous avons l’un des projets les plus acclamés par la critique et les fans. Compte tenu de cela, de nombreux magasins cherchent à rejoindre la tendance, et ici Mexique ils sont déjà devenus créatifs avec Roscas de Reyes.

Un magasin appelé Nourriture Kraneo est devenu viral Facebook après avoir publié un Rosca de Reyes qui, au lieu d’inclure la poupée blanche traditionnelle, comprenait une figurine miniature de Grogu, alias Baby Yoda. Évidemment, cela a provoqué la colère des fanatiques religieux et, via les réseaux sociaux, ils ont exprimé leur colère:

Bien sûr, cela ne signifie pas que Nourriture Kraneo va arrêter de vendre le produit, même si vous obtenez un Fil d’entre eux pour le moment est extrêmement compliqué car ils sont déjà épuisés.

La source: Twitter

