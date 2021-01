Il y a un an l’arrivée du Brain Training c’était une grosse surprise. Après tout, les joueurs ont eu la possibilité de profiter d’une excellente proposition pour tester leur esprit et leurs réflexes lorsqu’ils effectuent des ajouts rapides ou même copient des gestes qui apparaissent à l’écran. Mais,et si nous élevons le niveau de ce grand défi et allons-y pour un encore plus grand?

C’est l’opportunité que Nintendo nous offre elle-même avec un événement dans lequel Le Dr Ryuta Kawashima lui-même participera le samedi 2 janvier. S’il est vrai que l’on sait que c’est le fameux visage polygonal du jeu, la réalité est qu’il s’agit d’un excellent neuroscientifique japonais. Par conséquent, nous pouvons garantir que le défi pour tous les joueurs sera d’un niveau incroyable.

De cette façon, nous avons devant nous la possibilité de profiter de l’entraînement cérébral d’une manière inattendue, c’est le moins qu’on puisse dire. Après tout c’est une proposition amusant, incroyable et tout simplement fascinant. Sur la base d’exercices qui semblent simples, nous atteignons une vitesse mentale incroyable, ce qui garantit que les joueurs ont toujours un allié parfait pour améliorer leurs réflexes de réflexion et être en mesure d’offrir une réponse rapide.

Bien sûr, si vous souhaitez participer à l’événement, sachez que Cela commencera le 2 janvier à 8 heures du matin et se terminera le 3 janvier à la même heure. Un temps limité dans lequel les résultats nous diront si notre âge cérébral est plus vieux ou plus jeune que celui du Dr Kawashima, un professionnel de 61 ans. Alors n’hésitez pas à prendre une copie de Brain Training sur Nintendo Switch pour vous entraîner avant ce grand moment.