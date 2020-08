Epic Games met à jour les joueurs compétitifs sur leurs systèmes anti-triche et une nouvelle méthode de rapport.

Le développeur de Fortnite, Epic Games, a été critiqué il y a quelques semaines à peine après qu’un joueur de NA West ait atteint la dernière session d’un qualificatif FNCS en utilisant une triche à visée souple.

Ce concurrent est devenu un martyr avec l’espoir d’exposer à quel point il est facile de tricher sans recevoir de punition. Depuis lors, les accusations à visée douce se sont répandues comme une traînée de poudre dans toute la stratosphère compétitive.

La controverse à portée de main a soulevé des questions sur l’efficacité du système anti-triche d’Epic au cours des deux à trois dernières années. Est-il possible que des tricheurs aient encaissé à plusieurs reprises? L’équipe compétitive Fortnite a eu vent de l’augmentation de la triche et a abordé le sujet dans un article de blog plus tôt dans la journée.

Interdictions différées pendant la FNCS

Le joueur de NA West qui n’a pas été détecté lors de la finale FNCS Qualifer 3 est sans aucun doute un point d’accent dans cette mise à jour. L’équipe compétitive de Fortnite a abordé ce problème dans la mise à jour de son article de blog:

«Récemment, nous avons découvert une erreur dans nos systèmes internes qui a retardé nos détections automatiques et nos actions. Indépendamment de l’erreur, les tricheurs ont finalement été attrapés par notre AntiCheat et bannis automatiquement. Cette erreur a été corrigée et toutes les actions automatiques fonctionnent à nouveau en temps quasi réel. En outre, tous les comptes détectés de tricherie pendant la FNCS cette saison ont été disqualifiés et traités de manière appropriée. «

Un retard apparent de détection et d’action a permis aux tricheurs de se déchaîner pendant la compétition FNCS. Epic a maintenant corrigé ces problèmes et banni les joueurs détectés par leur logiciel anti-triche. Bien qu’ils n’aient parlé d’aucun cas particulier, plusieurs joueurs professionnels en ont surpris d’autres en train de tricher délibérément lors de tournois à enjeux élevés. Espérons que nous ne verrons pas de tels actes se poursuivre à l’avenir.

Une nouvelle façon de signaler les tricheurs

Pour compléter sa dernière mise à jour compétitive, Epic a développé une nouvelle méthode permettant aux joueurs de signaler les tricheurs dans Fortnite. Ceux qui observent les tricheurs dans le jeu peuvent remplir un formulaire détaillant l’infraction tout en identifiant le ou les joueurs impliqués. L’équipe Competitive Fortnite a documenté son processus avec cette nouvelle procédure:

«Tous les rapports reçus de cette manière seront examinés conformément à notre processus pour tous les rapports entrants. Bien que nous ne répondions pas directement à ces soumissions, vous pouvez être assuré que nous prenons au sérieux chaque rapport valide. Tout manque d’action perçu envers les joueurs signalés signifie généralement l’une des deux choses suivantes: soit nous enquêtons toujours activement et voulons nous assurer de prendre le temps de prendre la bonne décision en fonction des faits, soit nous avons déterminé le joueur en question. n’a pas enfreint les règles. »

Avec la sortie du chapitre 2 – Saison 4 dans un jour, Epic promet de revoir les règles et les directives de la concurrence pour garantir l’équité à l’avenir.

«Avec le Chapitre 2 – Saison 4 à l’horizon, nous révisons également nos règles officielles pour les offres et les politiques internes de la saison prochaine. Nous voulons être plus transparents sur les règles spécifiques, afin que les joueurs concurrents ne se demandent jamais si quelque chose franchit une ligne ou non. Nous prévoyons de publier une mise à jour sur ces changements avant le début de la prochaine saison FNCS. «

Les fans et les concurrents de Fortnite peuvent s’attendre à au moins une mise à jour supplémentaire concernant la triche et d’autres violations potentielles des règles dans les mois à venir. Ils peuvent même aborder un incident récent où le champion de la Coupe du monde de Fortnite, Bugha, a reçu un avertissement de collusion (). La transparence est essentielle dans tout jeu ou sport de compétition, Epic doit donc faire appel à toutes les communautés compétitives.

Ne félicitez pas les tricheurs

Un dernier élément de la mise à jour concurrentielle d’Epic est venu à la fin de leur message. Ils espèrent maintenir un écosystème compétitif sain et prévoient de prendre des mesures contre ceux qui louent les tricheurs.

«Célébrer les tricheurs nuit à tout l’écosystème. Si vous êtes membre de Support-a-Creator et créez du contenu qui encourage la triche, vous serez supprimé du programme. «

Cette citation est sans aucun doute matière à réflexion, en particulier pour ceux qui sont d’accord avec les tricheurs qui cherchent à exposer un système anti-triche défectueux. Alors que Fortnite entre dans une nouvelle saison compétitive avec des millions de dollars en jeu, le paysage change rapidement.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!