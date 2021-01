Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La montée en puissance d’Epic Games reflète ses succès dans le développement de jeux, de logiciels et d’outils créatifs, obtenant des résultats impressionnants tels que l’Unreal Engine, un moteur devenu un standard dans l’industrie du jeu vidéo. Cela signifie qu’en tant qu’entreprise, elle a beaucoup grandi et dispose de suffisamment de capital pour lancer les projets les plus ambitieux, dont l’un est la création d’un nouveau siège.

Epic Games aura un nouveau siège impressionnant en Caroline du Nord

Il y a quelques instants, Epic Games a confirmé l’acquisition de l’immense complexe commercial Cary Towne Center, situé dans le comté de Cary, en Caroline du Nord, aux États-Unis, dans le cadre d’une transaction de vente de 95 millions de dollars. Selon les informations, le projet qu’Epic Games a en tête n’est autre que la construction d’un nouveau siège qui accueillera l’entreprise dans une nouvelle étape et laissera derrière lui son centre opérationnel actuel situé dans le même comté. En ce sens, il a été révélé que l’idée est si ambitieuse qu’il faudra 3 ans pour en faire une réalité, puisque les plans pour le démarrage des opérations de ce qui pourrait bien être le Campus Epic Games ont une année estimée à 2024.

Le complexe commercial Cary Towne Center a été construit en 1979 et a été populaire pendant de nombreuses années. Cependant, au cours des dernières années, il a vu la fermeture de grands magasins et l’effondrement de grands espaces commerciaux au profit de petits établissements qui rapprochent le produit des consommateurs. Bien qu’il y ait eu différents projets pour donner vie à cet immense complexe de 910 000 mètres carrés, aucun d’entre eux ne s’est concrétisé et Epic Games avait les mains libres pour l’acquérir.

L’acquisition d’Epic Games intervient un an après que l’entreprise a exprimé son intérêt pour la construction d’un nouveau siège social dont les bureaux couvriront un espace de 550 000 mètres carrés, ce qui leur permettra d’accueillir plus de 2 000 travailleurs.

