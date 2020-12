Le magasin du Créateurs Fortnite est prêt à être une surprise constante. Après tout, dès sa première apparition, il garantissait aux joueurs d’être le magasin où, chaque semaine, ils obtiendraient des jeux totalement gratuits. Bien qu’il y ait des moments où cette proposition va encore plus loin et les dons sont encore plus grands. Le moment est venu de découvrir quelques-unes des surprises qui nous attendent cette semaine.

Nous allons d’abord vous présenter les grands titres qui sont maintenant disponibles en téléchargement. En fait, ce sont d’excellents titres, comme c’est le cas avec Pillars of Eternity: Definitive Edition et Tyranny: Gold Edition, deux aventures proposées par Obsidian et qui ont été plébiscitées tant par le public que par la critique. De cette façon, nous avons devant nous ses versions complètes que nous pouvons obtenir totalement gratuitement.

Mais ce n’est pas la seule surprise que la société nous réserve, mais dès la semaine prochaine, à 17h00, les portes s’ouvriront à une belle opportunité pour les joueurs. Bien sûr, pour le moment on ne connaît pas les jeux qui feront leur arrivée puisque la société veut garder le mystère, mais ils anticipent une chose: on aura un jeu gratuit pendant 15 jours.

Chaque jour une nouvelle surprise arrivera pour les joueurs, un nouveau test de compétence pour les utilisateurs qui garantiront de longues heures de jeu. C’est une proposition vraiment intéressante qui nous encouragera à ajouter de grands succès à notre bibliothèque, afin que vous ne puissiez pas perdre de vue les bonnes nouvelles qui sont encore à venir.