Comme vous le savez, l’année dernière, Fortnite Il a été retiré de l’App Store et du Google Play Store, ceci après qu’Epic Games, responsable de la bataille royale, ait décidé de mettre en œuvre des achats directs depuis le jeu, et ainsi d’éviter la commission de chaque magasin numérique. Cela a donné lieu à quelques poursuites aux États-Unis et en Australie. Maintenant, il a été récemment révélé que Epic Games a décidé de poursuivre Apple et Google au Royaume-Uni pour des problèmes similaires.

Epic Games déposera le 21 janvier un procès devant la Cour d’appel de la concurrence du Royaume-Uni contre les deux sociétés susmentionnées. La société derrière Fortnite continue de mentionner que Apple et Google “abusés [su] position dominante “ et “ils ont participé à des accords anticoncurrentiels et à des pratiques concertées”.

Bien que ce nouveau procès couvre les mêmes points de conflit juridique aux États-Unis, au Royaume-Uni, Epic veut empêcher Apple de restreindre le téléchargement de l’Epic Games Store sur tout appareil Apple de la région. En outre, rechercher une commande qui évite l’obligation de télécharger le logiciel uniquement depuis l’App Store et gérer les paiements via celui-ci. Alors qu’avec Google, il a été mentionné que:

“Arrêtez d’appliquer la pré-installation de Google Play sur tous les appareils Android au Royaume-Uni et [de exigir] que les fabricants de téléphones donnent la priorité à ce magasin par rapport aux autres. Arrêtez d’empêcher les fabricants de conclure des accords avec Epic à propos de la pré-installation d’Epic Games Store [en los terminales]».

Tera Randall, vice-présidente de la communication et de la politique chez Epic Games, a même mentionné que Epic Games ne demande pas de compensation monétaireAu lieu de cela, ils sont contre le traitement injuste d’Apple et de Google dans leurs magasins virtuels. Voici ce qu’il a commenté:

“Nous pensons que c’est un argument important au nom des consommateurs et des développeurs au Royaume-Uni et dans le monde qui sont touchés par l’utilisation abusive du pouvoir de marché par Apple et Google.”

En réponse, ce sont les déclarations qu’Apple a publiées:

«Epic a été l’un des développeurs les plus performants de l’App Store. […] D’une manière qu’un juge a décrite comme trompeuse et clandestine, Epic a activé une fonctionnalité de son application qui n’a pas été examinée ou approuvée par Apple, et il l’a fait avec l’intention expresse de violer les directives de l’App Store qui s’appliquent également à tout le monde. développeurs et protéger les clients. Votre comportement imprudent [el de Epic] il a transformé les clients en pions, et nous espérons le faire comprendre aux tribunaux britanniques. »

Considérant que le procès aux États-Unis a été lancé l’année dernière et que le procès commencera jusqu’en mai prochain, il est probable qu’il faudra plusieurs mois avant de voir l’issue de ce conflit au Royaume-Uni. De même, il s’agissait de la déclaration préalable à l’élimination d’un juge dans cette affaire.

Via: GamesIndustry.biz