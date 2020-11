Si vous avez des V-Bucks non dépensés sur l’App Store, Epic vous donnera des V-Bucks pour la même valeur.

Une des des disputes le plus grand de 2020 dans le monde des jeux vidéo est celui qui maintient Jeux épiques Oui Manzana par Fortnite. Comme vous le savez probablement déjà, les créateurs de la saga Gears of War ont mis un mode de paiement alternatif dans Fortnite pour contourner les frais qu’Apple facture toutes ses applications et qui ont conduit les deux sociétés. en procès, et le jeu n’est plus sur l’App Store.

De nombreux joueurs Fortnite sur iOS et Mac se sont plaints d’avoir investi de l’argent dans le jeu via l’App Store et maintenant ils ne pouvaient pas le récupérer. Eh bien, Epic Games a annoncé qu’il le ferait redonner aux utilisateurs les PaVos (la monnaie virtuelle de Fortnite) qui n’ont pas été dépensés afin qu’ils puissent utiliser ces crédits dans autres plateformes et ainsi ne pas perdre votre argent.

Comme l’entreprise l’a confirmé, ce qu’elle fera, il semble qu’à partir de demain 9 novembre, c’est donner des bonus de V-Bucks à chaque joueur pour le valeur exacte de ceux qui rester inutilisé. Pour les joueurs iOS, le bonus reçu sera égal à leur solde actuel de V-Bucks achetés via le Magasin d’applications. Pour les joueurs de Mac, tout utilisateur qui a joué à Fortnite sur cette plate-forme recevra un bonus égal à son solde actuel de V-Bucks non dépensés acheté chez Epic.

L’entreprise a pris cette décision parce que le jeu ne peut plus être mis à jour sur les plateformes Apple. Bien sûr, cette affaire touche de nombreux joueurs et tout indique qu’elle ira loin. Cela peut même affecter indirectement d’autres entreprises, selon le juge de l’affaire, qui n’a pas permis au jeu de revenir sur l’App Store. La situation frise surréaliste parfois et c’est Apple lui-même qui a dénoncé Epic Games pour avoir rompu leur accord avec Fortnite.

