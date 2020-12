Depuis son arrivée, la boutique des créateurs de Fortnite Cela a été l’une des grandes surprises de la génération. Après tout, qu’un joueur puisse obtenir des titres gratuits chaque semaine est devenu un rêve pour beaucoup, et encore mieux quand on sait que vous n’avez rien à payer pour le garder. Par conséquent, il est temps de profiter de la nouvelle arrivée cette semaine.

Cave Story + est le principal protagoniste de cette semaine et qui peut être obtenu gratuitement jusqu’au 10 décembre à 16 h 59. Ce travail développé par l’équipe de Studio Pixel nous présente une réédition de l’indie original. Il propose une nouvelle musique, des graphismes repensés et même des modes de jeu supplémentaires. Tout pour garantir que les joueurs trouvent un pixel art spectaculaire en deux dimensions.

La jouabilité de cette œuvre spectaculaire nous emmènera explorer, surmonter toutes sortes de niveaux avec des plates-formes dispersés dans les lieux et, bien sûr, des batailles épiques contre les ennemis et les boss finaux. Un grand ensemble qui culmine dans des personnages charismatiques qui donnent à l’œuvre plus qu’un aspect unique. De telle manière que c’est un travail qui vaut la peine d’être essayé.

Bien sûr, lorsque Cave Story + ne sera plus disponible, il sera temps pour la grande arrivée de Piliers de l’éternité et de la tyrannie. Les deux œuvres proviennent de l’incroyable studio Obsidian Entertainment et nous présenteront d’incroyables défis jouables. Mais oui, rappelez-vous qu’ils seront à partir du 10 décembre à 17h00 gratuits pour un temps limité, après leur semaine, ils reviendront à leur prix normal.