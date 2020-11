Le magasin des auteurs Fortnite proposera deux jeux gratuits la semaine prochaine.

Mis à jour le 12 novembre 2020

Un autre jeudi, un autre jeu gratuit pour mettre la main sur Magasin de jeux épiques. Après avoir offert Dungeons 3 gratuitement pendant une semaine, la boutique des auteurs Fortnite nous permet désormais d’obtenir gratuitement le curieux The Textorcist, un jeu vidéo indépendant qui combiner l’action et l’écriture pour affronter un combat particulier contre les démons d’un coup de clé.

“Esquivez les balles tout en écrivant des exorcismes en même temps: tournez des deux côtés de votre cerveau et plongez dans l’aventure de Ray Bibbia”, lit-on la description officielle de ce jeu vidéo qui a été créé au début de 2019. “Pouvez-vous écrire vite? Pouvez-vous lire et épeler le latin en esquivant les balles? CECI est le jeu que vous recherchez! De vrais exorcismes, anglais, latin et plus encore! Évitez de faire des erreurs et frappez le plus gros combo! Affrontez vos amis en épelant «l’exorcisme parfait» et comparez leurs scores dans les classements en ligne! “

Comme toujours, vous aurez une semaine pour télécharger et conserver le jeu pour toujours. Cela dit, Epic Games a publié les deux prochains jeux gratuits. L’un d’eux est le réputé Elite Dangerous, le fantastique simulateur spatial qui dans quelques semaines lancera une grande extension de contenu appelée Odyssey, nous permettant d’explorer ses fantastiques mondes de science-fiction à pied.

Mais si la simulation n’est pas votre truc, vous pouvez également opter pour The World Next Door. Il s’agit d’un jeu vidéo qui combine des combats de puzzle avec un récit puissant, reposant sur des éléments de jeu typiques des romans visuels.

