De nombreux joueurs sont impatients de continuer à élargir les opportunités présentes dans leur bibliothèque. Après tout, obtenir un jeu gratuit n’est pas un plaisir que tout le monde peut réaliser. Nous sommes donc confrontés à une belle opportunité d’avancer un peu plus loin et de continuer à ajouter de belles réussites à notre catalogue, tout cela grâce à la boutique des créateurs de Fortnite.

A cette occasion, la proposition est encore plus ambitieuse puisque nous avons des titres tels que Elite Dangerous et le monde d’à côté. Deux belles propositions qui feront ressortir le meilleur de ce que nous avons à l’intérieur puisqu’elles nous obligeront à tester notre capacité de toutes les manières possibles et à mener à bien les missions les plus amusantes que nous ayons jamais imaginées.

D’une part, nous avons Élite dangereuse, un excellent simulateur d’exploration développé par Frontier Developments. C’est une proposition incroyable dans laquelle les joueurs devront vivre une grande aventure spatiale avec un petit vaisseau et se diriger vers des planètes dangereuses. D’autre part, il est présenté Le monde d’à côté, un titre indépendant dans lequel nous jouerons le rôle de Jun, un adolescent rebelle qui vit dans le monde mystérieux d’Emrys.

Bien sûr, ce n’est pas la seule grosse surprise, mais les joueurs seront très conscients de la proposition présente dans MudRunner, titre qui arrivera la semaine prochaine pour remplacer ces deux grands jeux. Et cela, bien sûr, obligera les joueurs à faire ressortir leur côté le plus aventureux afin de surmonter les grands défis qui se présentent à eux.