Depuis que Fortnite est devenu un phénomène mondial il y a quelques années, Jeux épiques a cherché à s’aventurer dans de nouveaux projets à travers différents médias, tels que le cinéma et la télévision. Maintenant, ces développeurs travaillent déjà sur leur premier film d’animation qui s’intitulera Gilgamesh.

Selon les informations de Date limite, aujourd’hui, il a été révélé que Jeu épiques fait ses premiers pas dans le monde du cinéma. Plus précisément, l’équipe se concentrera sur des projets animés plutôt que sur des actions en direct. Pour ce faire, le studio s’est associé à la société d’animation Brancher, tandis que SleepSail et FilmSharks ils seront responsables de la production.

Être spécifique, Épique fournira le Moteur irréel, moteur graphique avec lequel le long métrage sera développé. Et en parlant de Gilgamesh en tant que tel, l’histoire suivra le héros mythologique du même nom. On en sait peu sur l’intrigue à ce jour, mais on dit qu’elle tournera autour de la quête d’immortalité du personnage. De plus, il y aura un personnage de soutien connu sous le nom de Enkidu Ça va aider Gilgamesh pendant votre aventure.

